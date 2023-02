Pallacanestro Alassio, bene le giovanili con cinque successi e un unico referto giallo durante la settimana

Alassio. A riposo la Serie D in attesa della fase ad orologio ecco come sono andate le giovanili e il minibasket della Pallacanestro Alassio.

UNDER 19: Bel successo in trasferta a Imperia

Under 19, in trasferta ad Imperia, con una partita che vede i gialloblù partire lenti per poi allungare nei quarti centrali del match e controllare negli ultimi minuti. Buona prova con solo alcuni dettagli da correggere in allenamento.

Imperia 50 – ABC 58 (18-12, 30-35, 37-47)

ABC: Manzo, Robaldo 4, Manfredi 4, Mola 7, Filippi 2, Marengo 4, Giribaldi 14, Arrighetti 15, Martini, Parodi, Iaria 8.

UNDER 15 & UNDER 17: Difese difficili da affrontare a livello giovanile e bilancio in parità

Una buona partita soprattutto dal punto di vista caratteriale per l’Under 15. “Arrivavamo da una pessima prestazione in casa con il Loano e abbiamo saputo rialzarci attaccando discretamente la zona degli avversari dimostrando di saper reagire. Bravi a tutti i ragazzi scesi in campo, motivati e concentrati. Ora testa alla fase a orologio che può nascondere diverse insidie”, commentano dalla società.

SEA SANREMO 60 – ABC ALASSIO 90

Per quanto riguarda gli Under 17, una partita non facile quella con il Loano dove si trovano in difficoltà ad attaccare una difesa a uomo ma molto contenitiva. “Dobbiamo sicuramente migliorare il gioco senza palla e limitare le palle perse ma bravi ai nostri ragazzi che combattono sempre in campo e sono andati vicini al referto rosa”, le parole del club.

ABC ALASSIO 63 – LOANO 70

UNDER 14 CSI: Buona la prima a Celle Ligure

Prima di campionato per il gruppo U14 CSI che scende in campo nel bel palazzetto di Celle Ligure. La gara ha buoni contenuti agonistici e alla distanza i gialloblu riescono a venir fuori dopo un avvio soft. Il commento: “Tutti i convocati hanno avuto ampio minutaggio e siamo contenti di poter dare la possibilità di giocare anche in questo campionato perché più si gioca più si migliora”.

CELLE VILLETTA 41 – PALL. ALASSIO 77

UNDER 14 FEMMINILE: Bella crescita nel gioco e nel carattere con Cestistica

Al PalaRavizza di Alassio arriva la Cestistica Savonese, compagine con la quale lo scorso anno le gialloblu faticarono e che all’andata superarono di un solo punto.

“Siamo molto soddisfatti della prestazione di tutte le ragazze. Stanno finalmente mettendo in pratica il lavoro offensivo provato in allenamento, eseguendo più tagli per ricevere meglio la palla e segnare canestri semplici. Sicuramente ci sono ancora molti dettagli da curare e rivedere, ma le ragazze cominciano partita dopo partita a conoscersi meglio, iniziano a prendersi più responsabilità facendo anche vedere delle belle azioni di pallacanestro”.

Vittoria anche nel 3vs3.

PALL.ALASSIO 63 – CESTISTICA SV 34

3VS3: ALASSIO 17 – CESTISTICA 11

MINIBASKET: Mattinata con gli Esordienti 2011 a Vado e pomeriggio con Scoiattoli-Libellule ad Andora

Sabato mattina trasferta a Vado per i 2011 insieme ai 2012 che vengono chiamati a rotazione nell’ottica di far giocare tutti. La partita è bella ed intensa perché Vado B è squadra che non molla mai, ma al termine di una bella gara i gialloblu la spuntano.

PALL. VADO B 6 – PALL. ALASSIO 18

Sabato pomeriggio è stato il turno degli Scoiattoli-Libellule che sono scesi in campo con gli amici di Andora, “società – dicono – con la quale collaboriamo mettendo i bambini e le bambine al centro del progetto. Tanti tempi, tanto divertimento e un evento minibasket riuscito sotto l’egida Libertas”.