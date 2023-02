Loano. La formazione del Padel Arena di Loano si è imposta sulla forte squadra di Pietra Ligure per 2 a 1, conquistando così il titolo di campione provinciale a squadre Tpra.

Dopo aver concluso in testa nel girone di prima fase, la squadra del Padel Arena ha sconfitto nella semifinale provinciale il Vida Loca di Andora e poi, in finale, ha avuto la meglio sul team pietrese.

“C’è grande soddisfazione anche per via dell’imbattibilità – dichiara il capitano Alessio Albani -, ma non vediamo l’ora di sfidare le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati provinciali nella fase finale regionale che si terrà ad Andora il 18 e 19 marzo”.

“Un grazie a chi ci ha supportato in questo cammino, in primis il nostro circolo Padel Arena di Loano, ed un grazie speciale al nostro sponsor, l’azienda Vico di Cairo Montenotte. I miei più sinceri complimenti vanno a tutti i membri della squadra” conclude Albani.

La formazione loanese che ha centrato il traguardo di campione provinciale è composta da Marco Brambilla, Federico Gortana, Pablo Guatti, Andrea Meliga, Marco Passarelli, Edoardo Piave, Enrico Rovere, Luca Torterolo.