Cairo Montenotte. E’ stato inaugurato il nuovo reparto di riabilitazione all’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. Presenti l’assessore regionale Angelo Gratarola, i consiglieri regionali savonesi.

Il reparto di Riabilitazione Extraospedaliera Residenziale (RER) si inserisce nel ventaglio di offerte che l’Ospedale di Cairo Montenotte mette a disposizione dell’utenza. Dotato attualmente di 10 posti letto ulteriormente incrementabili, offre prestazioni riabilitative estensive con possibilità di accesso anche dal domicilio previa visita fisiatrica. La Struttura, inserita nella Struttura Semplice di Riabilitazione del Levante quale articolazione organizzativa della SC Recupero Rieducazione Funzionale, è dotata di due medici fisiatri, fisioterapisti, infermieri, logopedista ed operatori sociosanitari che attuano progetti riabilitativi individuali mediante lavoro di team.

Il paziente attraverso il gioco riesce a fare esercizi per il miglioramento delle proprie condizioni fisiche e anche cognitive, imparando a fare esercizi che possono essere svolti a casa una volta che il paziente è dimesso.

Nella struttura vengono erogate prestazioni riabilitative per esiti di patologie post-acute neurologiche, ortopediche o di altra genesi che abbiano determinato una disabilità ancora modificabile. Si interviene inoltre con modalità proattiva secondo la Medicina di Iniziativa verso soggetti a rischio di sviluppo di disabilità.

“Questa struttura è molto importante – sottolinea l’assessore Gratarola -, può ricevere pazienti dall’ospedale ma anche dal domicilio dove le loro condizioni cliniche hanno bisogno di riabilitazione. Nei prossimi mesi stiamo valutando di portare qui anche la chirurgia, risponde alle necessità più frequenti della popolazione”.

“Oggi Cairo diventa un punto fermo – ha aggiunto il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli -, una realtà che nel nuovo disegno della sanità territoriale è fondamentale. Per noi è una punta di diamante. Il reparto di riabilitazione che è stato inaugurato oggi è il primo in Liguria ed è integrato all’ospedale di continuità. Voglio sottolineare che l’ospedale di Cairo non è chiuso, ma ha tutti questi servizi, insieme al ppi, attività ambulatoriale e due reparti di degenza”.