Ospedale Albenga, Tomatis (Fdi): “Sanità in mano ai privati, ma quello che interessa è un PS efficiente”

Albenga. “Quello che più volte avevamo denunciato e non solo ipotizzato è che la sanità del Ponente finisse in mano ai privati. L’ospedale da pubblico ha trovato la strada spianata per diventare un business privato, operazione sostenuta dalla politica e dai vari personaggi della sanità pubblica”, lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Quello di Albenga fa gola a gruppi importanti pronti ad entrare nella rete sanitaria della Riviera dopo i nostri campanelli d’allarme inascoltati. La battaglia contro la privatizzazione si è trasformata in una gara per entrare a far parte di un comitato interaziendale per una gestione della sanità che non sarà più pubblica. In poche parole siamo passati da vittime a carnefici della nostra salute”, prosegue

“Quello che a noi preme, è che il Santa Maria di Misericordia sia dotato di un pronto soccorso efficiente con tutti i servizi annessi. Mi riferisco al reparto di medicina, cardiologia, ortopedia, terapia intensiva e chirurgia. Ma questo ospedale necessita anche di tutti quei reparti per permettere di abbattere le liste d’attesa e le fughe in altre regioni per gli interventi programmati. Questo deve essere il vero obiettivo da perseguire a favore degli albenganesi e del resto del comprensorio. Riteniamo che questa sia la vera battaglia che dovrebbe impegnare le forze politiche per rendere davvero funzionale un nosocomio che ha tutte le caratteristiche per poter diventare un polo d’eccellenza della sanità in Riviera”, conclude Tomatis.