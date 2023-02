Ospedale Albenga, Tomatis (Fdi): “Continua lo smantellamento. In Regione si chieda la sfiducia a Toti”

Albenga. La notizia è l’accorpamento del secondo e terzo piano di medicina presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia, con la riduzione di una decina di posti letto. La specifica, fornita da Asl, parla però di “soluzione solo temporanea, per ovviare alla carenza di dirigenti medici” garantendo “il ripristino a marzo”.

Ma l’ennesimo movimento all’interno del nosocomio ingauno, sempre nell’occhio del ciclone con lo spettro della privatizzazione, ha creato preoccupazione negli ambienti albenganesi e scatenato la reazione di rabbia del consigliere ingauno di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis.

“Il risultato è stato che vengono cancellati 14 posti letto (seppur temporaneamente). Prosegue dunque l’operazione di smantellamento dell’ospedale di Albenga, iniziativa fortemente voluta dall’accoppiata Pd-Toti in vista dell’atto finale: la privatizzazione del nosocomio fiore all’occhiello della sanità del Ponente ligure”, ha tuonato Tomatis.

“Lo ripetiamo da tempo: il governatore della Liguria continua nel suo percorso di privatizzazione iniziando a depotenziare l’ospedale che invece ha tutte le caratteristiche per poter essere migliorato e sviluppo con reparti efficienti e attrezzati senza dimenticare l’importanza di riaprire il pronto soccorso servizio fondamentale per la gestione delle emergenze nel nostro territorio”, ha proseguito.

“Con l’accordo Pd-Toti già prima delle elezioni provinciali abbiamo assistito ad una accelerazione degli eventi con la riduzione dei posti letto che in realtà, tradotto, significa smantellare l’ospedale pubblico per prepararlo all’ingresso dei privati. Auspichiamo che nel più breve tempo possibile i gruppi di maggioranza in Regione, uniti alla minoranza, sfiducino il presidente Giovanni Toti per procedere a nuove elezioni nella speranza che si possa dare una sterzata ad un processo che danneggia il territorio e i suoi cittadini”, ha concluso Tomatis.