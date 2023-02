Ospedale Albenga, Mai (Lega): “Il Ppi nella bozza del piano regionale, dovrebbe riaprire”

Albenga. “Secondo le mie informazioni, che trovano riscontro anche nelle indiscrezioni di stampa, la riapertura del Punto di Primo Intervento dell’ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga, che è stata inserita nella bozza del nuovo Piano Socio Sanitario della Liguria, potrà a breve diventare realtà”.

Lo dichiara in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Se ciò sarà confermato, le richieste che ho fatto all’assessore alla Sanità Gratarola non appena si è insediato, non sarebbero rimaste inascoltate. Sarebbe un risultato importantissimo per tutto il ponente savonese e i suoi cittadini”, afferma il consigliere che poi sottolinea: “Resto cauto fino all’ormai prossima approvazione da parte della giunta e all’ok del Ministero, e intanto continuo a lavorare perché la situazione volga al meglio”.

“Questo – conclude – deve essere il primo passo, dopo il periodo di crisi della pandemia, per ridare agli albenganesi il loro ospedale e riportare sul territorio l’offerta sanitaria che è necessaria al comprensorio”.