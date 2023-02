Nuovo Savona Calcio, definiti i soci: nei primi giorni di marzo attesa la nascita del nuovo sodalizio

Savona. Lo scenario in vista della prossima stagione sembra ormai essersi delineato: saranno due le società le quali si porranno l’intento di rappresentare il Savona Calcio. Sebbene logo e nominativo del nuovo sodalizio restino tutt’oggi sconosciuti, gli indugi, come raccontato la scorsa settimana, sembrerebbero essere stati messi definitivamente da parte: la città della Torretta avrà una nuova rappresentante.

L’attuale presidente del Savona Fbc, Massimo Cittadino, ha svelato ai microfoni di IVG.it di avere intenzione di proseguire con il suo progetto: da qui l’esigenza di creare una nuova Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), una società volenterosa di rappresentare la città con un cambio di passo rispetto a quanto accaduto in questi ultimi anni. La novità sostanziale sembrerebbe riguardare proprio lo svolgimento delle pratiche necessarie per dare vita a questo progetto: i dati dei soci fondatori sono stati comunicati al commercialista incaricato di creare il nuovo sodalizio, entro i primi dieci giorni di marzo tutto dovrebbe essere definito.

Confermato inoltre l’interesse e il conseguente ingresso in società della vecchia gloria del Torino, giocatore protagonista con la maglia granata al termine degli anni ‘50 pronto a mettersi in gioco supportato da svariati investitori savonesi. I nomi per il momento restano top secret così come chi potrebbe ricoprire le varie cariche dirigenziali, ma una cosa è pressochè certa: il Savona l’anno prossimo avrà due squadre.

Centrale nel progetto del “nuovo Savona” sarà il ruolo del settore giovanile: per gestirlo sono state avviate delle interlocuzioni con una figura di primo livello, un ex giocatore di Serie A anch’egli pronto a contribuire alla causa per dar vita ad una progettualità seria ed ambiziosa. Confermata infine la volontà di introdurre una forma di sostentamento economico simile a quella dell’azionariato popolare, questo mentre sono già stati avviati i contatti per le strutture ed i giocatori che entreranno a far parte della futura prima squadra. Servirà ancora un po’ di pazienza dunque, poi il Vecchio Delfino diventerà bicefalo.