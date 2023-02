Nuovo autovelox a Borgio: sarà sull’Aurelia dalle strisce pedonali e dalla fermata bus

Borgio Verezzi. Nuovo autovelox sull’Aurelia dalle strisce pedonali e dalla fermata bus: andrà a sostituire quello poco distante e già esistente situato nel tratto di viabilità statale. Si tratta di una apparecchiatura moderna e funzionale a rilevare la velocità h24.

Dopo la fase di prova il dispositivo si appresta ad entrare in funzione, dopo il parere favorevole espresso dai vari enti competenti. Un parere positivo avvalorato dalle necessità di sicurezza stradale e pedonale per la zona, nella quale è presente l’unico attraversamento pedonale che dal centro paese si collega alle spiagge e al litorale, così come per la sua vicinanza alla fermata dell’autobus.

Negli ultimi anni non sono mancati incidenti e investimenti, in particolare nella stagione estiva.

L’amministrazione comunale e il comando della polizia municipale di Borgio Verezzi hanno quindi provveduto all’acquisto e alla procedura di installazione del nuovo velox, con il suo sensore pronto a sanzionare gli automobilisti e motociclisti che infrangono il limite dei 50 Km/h.

L’apparecchiatura ancora presente sull’Aurelia risale al 2006 e con il tempo ha richiesto continue manutenzioni per il suo funzionamento.

Inoltre, proprio per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni è prevista anche la realizzazione di un nuovo sottopasso che possa collegare direttamente il paese alle spiagge e allo stesso litorale, bypassando così l’attraversamento sulla strada. Un progetto ancora nella sua fase embrionale ma sul quale si spera di ottenere finanziamenti e risorse per la sua futura realizzazione.