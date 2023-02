Nuova passeggiata di ponente a Loano, Tognini (NGL): “Vogliamo una data certa per la fine dei lavori”

Loano. “Siamo alla fine di gennaio, e purtroppo i lavori di rifacimento della passeggiata a ponente sembrano ancora molto lontani dal completamento”. Lo afferma Giovanni Tognini, consigliere di Nuova Grande Loano, che sulla questione ha appena depositato un’interpellanza.

“Chiediamo al sindaco Lettieri ed all’assessore Burastero una data certa di fine lavori. I cittadini vogliono e devono sapere quando la zona a confine con Borghetto Santo Spirito sarà finalmente praticabile senza problemi e pericoli, e soprattutto gli stabilimenti balneari hanno necessità di tempi certi per poter programmare la stagione primaverile ed estiva – spiega Tognini – Auspichiamo che davvero gli errori progettuali, ammessi dall’amministrazione, siano stati risolti, così come tutte le problematiche (forse prevedibili?) che hanno finora rallentato l’esecuzione dei lavori. Per questo riteniamo legittimo chiedere una data certa di fine lavori, con l’impegno dell’amministrazione di rispettarla.”

“E’ piuttosto imbarazzante che quella che doveva essere la grande opera di esordio dell’amministrazione Lettieri si sia e si stia invece rivelando emblematica della sua incapacità di realizzare interventi di rilievo sul territorio. E peraltro stiamo parlando solo del primo lotto di lavori che interessano questo tratto di passeggiata – conclude Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano – Speriamo per Loano e per la sua immagine che si riesca quanto prima a mettere la parola fine a questi lavori”.