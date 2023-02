Nuoto sincronizzato: da domani Linda Cerruti in collegiale a Savona

Savona. Linda Cerruti torna in collegiale. La vicecampionessa europea di nuoto artistico, sei medaglie d’ergento e due di bronzo agli Europei di Roma e una d’argento e due di bronzo ai Mondiali di Budapest 2022, tra le azzurre più medagliate della storia del nuoto sincronizzato (21 medaglie in dieci anni), tesserata con Marina Militare e Rari Nantes Savona, è convocata da mercoledì 8 a mercoledì 22 febbraio presso la piscina olimpica Zanelli di Savona per allenare l’esercizio singolo.

A seguire la 29enne nolese nella preparazione e nello svolgimento del lavoro ci sarà il direttore tecnico delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo.