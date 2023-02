Noli piange la scomparsa di Carlo Nan, storico ristoratore amante della politica

Noli. Lutto a Noli e nel comprensorio del Golfo dell’Isola per la scomparsa di Carlo Nan, classe 1937, che si è spento per un malore che non gli ha lasciato scampo. Dopo il Covid le sue condizioni di salute non erano ottimali, fino al decesso di oggi.

E’ stato il fondatore dello storico ristorante Lilliput sulla collina nolese – che era gestito assieme al figlio -, ma nel suo passato non è mancato l’impegno politico: democristiano della prima ora ha poi favorito il processo di aggregazione del centro sinistra, affiancando anche l’ex presidente della Provincia di Savona Alessandro Garassini nel suo mandato a Palazzo Nervi e sostenendo la nascita della “Margherita” come formazione politica.

Nella sua carriera anche l’incarico nel Consiglio direttivo della Fondazione De Mari Carisa di Savona.

E poi la sua passione e attività nella ristorazione, considerata vera e propria arte, che l’hanno fatto conoscere e apprezzare in tutta la provincia e non solo, oltre che dai tanti turisti e visitatori del borgo marinaro.

Non appena appresa la notizia della sua scomparsa non sono mancati i messaggi di cordoglio alla famiglia e i ricordi di quanti lo hanno conosciuto: “Una persona sempre attenta ai reali bisogni dei territori, uomo sensibile e di gran talento…” tra i commenti sui social.