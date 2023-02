Liguria. Come annunciato dalle previsioni meteo e dagli avvisi di allerta, dalle ore pomeridiane si è intensificata la perturbazione sulla Liguria e sul savonese che, per la Val Bormida, è caratterizzata da un’allerta arancione nivologica. Nelle varie località della vallata la neve non si è fatta attendere e sono in atto, ad ora, precipitazioni moderate.

La neve sta imbiancando le zone più collinari, ma al momento non si registrano particolare criticità e sono attivi i mezzi spazzaneve e spargisale per garantire la viabilità. Proprio in previsione di questa ondata di maltempo, Arpal ha innalzato oggi il livello di allertamento, con le condizioni meteo tenute sotto costante aggiornamento per possibili evoluzioni nelle prossime ore.

Da parte di Autostrade e Ferrovie sono già mobilitati i piani anti-neve e anti-gelo. Tra le preoccupazioni maggiori il brusco calo delle temperature e le fredde raffiche di vento, con il rischio di gelicidio. Sulla costa si segnalano piogge di varia intensità e vento di burrasca.

E se oggi la situazione, al momento, è sotto controllo, con il peggiorare dell’ondata di maltempo per l’inizio della settimana, da domani, lunedì 27 febbraio, non si escludono possibili disagi alla viabilità autostradale, ma anche provinciale e ordinaria, nel primo caso anche in relazione ai cantieri di manutenzione che rimarranno sulle tratte viarie interessate da lavori: sulla A10, nella direttrice di marcia Savona-Genova previsto traffico da bollino rosso per quasi tutta la giornata, ma difficoltà potrebbero registrarsi anche sulla A26 e sulla A6, specie nei tratti appenninici interessati dalla nevicata.

Nel pomeriggio di oggi, inoltre, primi interventi da parte dei vigili del fuoco, specie nel comprensorio albenganese, per alberi e rami pericolanti, così per tegole e finestre sferzate dalle raffiche di vento, tuttavia non è stata evidenziata alcuna particolare emergenza.

guarda tutte le foto 8



Nevicata in Val Bormida e nel savonese

ECCO LA SITUAZIONE METEO – Attualmente precipitazioni sono in corso in particolare sul settore centrale della regione, a cavallo tra il genovese e il savonese, con fiocchi che interessano le zone sopra gli 800-1000 metri; neve si è registrata anche in alcune vallate interne del Levante mentre i nivometri della rete Omirl segnalano 7 centimetri a Monte Settepani (Osiglia, Savona), 2 a Scurtabò (Varese Ligure, La spezia) e Cuccarello (Sesta Godano, La Spezia).

Si fanno sentire anche i venti settentrionali con raffiche che hanno toccato i 124.8 km/h al Lago di Giacopiane e 122.8 a Fontana Fresca.

Un’occhiata ai termometri del primo pomeriggio: Genova Centro Funzionale 8.5, Savona Istituto Nautico 5.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.7, La Spezia 7.8. Minima assoluta, -6.5 a Pratomollo (Borzonasca, Genova). Segnaliamo, infine, il prolungamento dell’allerta gialla valanghe per i due sotto-settori liguri (Alpi Liguri Sud e Appennino Ligure) fino a mercoledì 1 marzo.