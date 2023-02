Neve in arrivo sulla Liguria, allerta valanghe spostata a lunedì e martedì

Liguria. Precipitazioni nevose e venti forti in arrivo, domani (domenica 26 febbraio), portano ad un mutamento dell’allerta gialla per valanghe, emanata nella giornata di ieri. L’allerta è stata spostata di un giorno: non partirà domenica, bensì lunedì 27 febbraio e durerà fino a martedì 28 febbraio.

Ad essere interessati non solo i sottosettori dell’Appennino Ligure, come inizialmente comunicato, ma anche quelli delle Alpi Liguri Sud.

A dirlo gli esperti del centro meteo Arpal che sottolineano: “Ricordiamo che il meccanismo prevede che, sulla base dei livelli di pericolo previsti nel Bollettino Neve Valanghe redatto dal Centro Settore Meteomont del Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria (individuato dal Dipartimento della Protezione Civile quale Centro di competenza in materia nivologica e valanghiva) con il quale viene effettuato un costante confronto, il CFMI-PC di Arpal emetta i corrispondenti livelli di criticità/allerta valanghe secondo un automatismo concordato fra gli enti coinvolti”.

Come detto, sulla nostra regione arriveranno freddo, vento e neve, per questo è stata emanata anche allerta gialla per neve sui versanti padani (QUI i dettagli).