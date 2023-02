Nella finanziaria cancellati i fondi a sostegno degli affitti e per la morosità incolpevole: la situazione ad Albenga

Albenga. Una scelta del Governo si abbatterà come una scure su comuni ed enti locali: nella finanziaria sono stati infatti cancellati i fondi per il sostegno affitto e per la morosità incolpevole.

E la redazione di IVG.it ha contattato l’assessore alle politiche sociali di un comune popoloso, il secondo della Provincia di Savona per la precisione, Albenga, alle prese già oggi con tante criticità. Il quesito: quali saranno le ricadute sociali di questo provvedimento?

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Il periodo pandemico e post Covid, dove ci sono stati i blocchi degli sfratti per 2 anni, ha inciso molto sul tessuto sociale in tutto il Paese e anche ad Albenga”.

“Con lo sblocco degli sfratti sono state tante le famiglie che si sono trovate a non avere più un’abitazione.Per fare un quadro della situazione ad Albenga possiamo dare alcuni dati: a fine 2021 è stato fatto un bando per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione al quale potevano partecipare cittadini con Isee sotto i 16 mila euro ed erano pervenute 204 domande”, prosegue.

“A fine 2022 è stato rifatto il ‘bando affitti’ e sono arrivate 448 domande, a tal proposito preciso che la graduatoria uscirà entro fine mese. Confrontandomi con altri colleghi di altre città della provincia emerge come la situazione di disagio sia diffusa. Gli Enti Locali senza un aiuto da parte dello Stato non possono supportare la crisi economica accentuata dal Covid e dal rincaro delle materie prime e dell’energia. L’assistenzialismo non è la strada giusta, ma per diminuirlo non si possono togliere tutti gli aiuti dall’oggi al domani senza dare degli strumenti adeguati alle famiglie per potersi sostentare. Ci auguriamo che questa misura venga rivista”, conclude l’assessore.