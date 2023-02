Nel savonese si celebra il Giorno del Ricordo: ecco gli eventi in programma per non dimenticare i massacri delle foibe

Savonese. In occasione del Giorno del Ricordo, celebrazione che non vuole dimenticare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, nel savonese sono in programma diverse iniziative.

Questa giornata è stata istituita con la legge 92 del 2004 “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Ecco gli eventi organizzati.

SAVONA

Venerdì 10 febbraio alle 18.30 nella chiesa San Giovanni Battista in San Domenico il vescovo Calogero Marino presiederà la messa per il Giorno del Ricordo. La funzione religiosa fa parte delle iniziative promosse dal Comune per la ricorrenza civile nazionale.

Alle 15.30 nella sala consiliare del Comune di Savona si terrà un “Omaggio alle vittime delle collettivizzazioni forzate”, dai milioni di ucraini morti per la carestia procurata del 1933, lo Holodomor, all’esodo dei giuliano-dalmati. Dopo il saluto del presidente della Avl-Federazione Italiana Volontari Liberto Cagnasso, si terrà il saluto del presidente dell’associazione Pokrova (comunità ucraina) Shabliuk. Seguiranno letture di testimonianze da vari paesi e interventi musicali.

Alle 18 presso il il monumento ai caduti di piazza Goffredo Mameli si terranno la deposizione di una corona d’alloro, l’esecuzione del “Taps” (il “silenzio fuori ordinanza”) e i consueti rintocchi della campana del monumento stesso. La Corale Alpina Savonese intonerà poi il noto brano “Va pensiero” di Giuseppe Verdi. Alle 18.15 nella chiesa parrocchiale di via Alfonso Mistrangelo, nel centro storico, sarà letta la testimonianza dell’agricoltore rovignese Francesco Budicin. Seguiranno la celebrazione eucaristica da parte del vescovo Calogero Marino e i saluti istituzionali dell’Associazione Nazionale Ex Deportati.

Lunedì 13 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 nella Sala Rossa di Palazzo Sisto a Savona si terrà una conferenza pubblica con Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna e di Brescia, già consulente del Senato della Repubblica. L’esperto interverrà su “Il confine italo-jugoslavo dalla seconda guerra mondiale al trattato di pace di Parigi del 1947” e “Sull’uso pubblico della storia”. Nella mattina dello stesso giorno analoga iniziativa sarà svolta nell’aula magna del liceo Chiabrera, riservata a docenti e studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore e licei della città. L’iniziativa è organizzata da Anpi provinciale.

ALBENGA

Il 9 e il 10 febbraio il professor Pier Franco Quaglieni, storico, sarà ad Albenga per il Giorno del Ricordo. In particolare, giovedì 9 alle ore 17 presso l’Auditorium San Carlo si terrà l’incontro aperto al pubblico, venerdì 10 l’incontro sarà riservato alle scuole.

Sempre ad Albenga, venerdì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, si terrà un incontro pubblico per capire la tragedia e il dramma degli esuli dalmati e istriani. L’appuntamento è alle ore 16,30 presso la Sala Punto d’Incontro del centro commerciale Coop Le Serre. A parlare Luigi Vassallo del Centro Studi Democrazia e Costituzione. L’evento è a cura di Anpi – sezione Leca d’Albenga, Aned Coop Liguria, sezione Soci Albenga – Alassio.

LOANO

A Loano venerdì 13 febbraio le celebrazioni per il Giorno del Ricordo saranno presso il Monumento ai Caduti, sulla passeggiata. L’evento avrà la presenza di autorità civili e militari, del gruppo alpini, dell’associazione carabinieri e di altre associazioni del territorio.

VARAZZE

Varazze rende omaggio a questa celebrazione con un appuntamento organizzato insieme ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado ‘Fabrizio De Andrè’. Venerdì 10 febbraio alle ore 9 nella sala consiliare del Comune un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

“Questi drammatici avvenimenti formano parte integrante della nostra Nazione – afferma l’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno – e devono essere radicati nella nostra memoria, ricordati e spiegati alle nuove generazioni. Le tragedie del passato non si devono ripetere in futuro. L’odio e la pulizia etnica sono stati i motori della seconda guerra mondiale, che ha distrutto milioni di persone nel nostro continente e che ha rischiato di inghiottire la stessa civiltà europea”.

“Civiltà è fatta di umanità – continua – rispetto per l’altro, fede, nella ragione e nel diritto e nella solidarietà, dopo la seconda guerra mondiale e si è lasciata alle spalle odi e i rancori. Ha deciso di ricostruire il proprio futuro sulla collaborazione fra i popoli. E come dice l’articolo della costituzione, l’Italia ripudia la guerra l’Italia dà fiducia nella libertà e nella comprensione”.

Fratelli d’Italia provinciale Savona e il circolo Varazze riviera del Beigua, inoltre, organizzano per domenica 12 febbraio alle ore 11 presso il cinema teatro Don bosco di Varazze la commemorazione del Giorno del ricordo dal titolo ‘Un dramma italiano… Le Foibe’. Sarà l’occasione per una conoscenza e una riflessione basate su testimonianze. A intervenire il senatore Roberto Menia, a moderare Antonella Benvenuti e Giuseppe Murolo. A narrare sarà Giulio Benvenuti.

CARCARE

Sabato 11 febbraio, alle ore 15, presso la sala lettura della Biblioteca Centro Studi Barrili di Carcare, si terrà un’iniziativa volta a commemorare il ricordo delle vittime. “L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Carcare, a cura di Roberto Nicolick – spiega l’assessore Giorgia Ugdonne –. Verranno letti brani ed ascoltate canzoni che trattano il tema delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

“Questo incontro non ha connotazione politica o divisiva – commenta Roberto Nicolick – ma al contrario ha l’intento di unire nella conoscenza e condivisione di una tragedia che ha colpito le popolazioni al confine orientale”.

QUILIANO

Domenica 12 febbraio al Teatro Nuovo di Valleggia si parla di foibe con uno spettacolo che vuole ricordare Norma Cossetto. Norma ha 23 anni nel 1943, vive in Istria e studia, è iscritta inoltre ai gruppi universitari fascisti. La sua vita sarà tranquilla fino all’8 settembre: i dirigenti fascisti, come il padre, diventano il bersaglio delle forze di Tito. Il 27 settembre Norma viene presa e non tornerà più a casa. Il suo assassinio brutale è un simbolo della violenza di chi, in ogni guerra, mette in atto la politica dell’odio, calpestando la dignità e il rispetto di qualsiasi uomo. Lo spettacolo, con inizio alle ore 18, è una produzione del Teatro Laboratorio di Brescia, con la regia di Sergio Mascherpa e la partecipazione di Valeria Battaini. L’ingresso è libero.