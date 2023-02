“Nel reparto di ginecologia del San Paolo, professionalità e umanità incredibile”: i ringraziamenti di una paziente

Savona. Sono una donna di cinquant’anni nativa ligure, ma residente in Sardegna. Nei mesi invernali, torno in Liguria per la famiglia e i vari check up annuali. A dicembre dopo una visita ginecologica, mi è stata consigliata una RM con contrasto, ovviamente a pagamento, chiedendo della dottoressa Francesca Rosa .

La situazione dell’utero era compromessa a causa di numerosi fibromi molto grandi. Da subito ho sentito un’accoglienza ed empatia. Mi sono sentita protetta capita e non abbandonata. Tramite la dottoressa Rosa, sono riuscita ad avere un appuntamento con il primario di ginecologia di Savona, il dottor Volpi .

Mi sono ritrovata in lista di attesa per l’intervento a gennaio. Il 6 febbraio mi hanno ricoverata ed il 7 mi ha operato il dott. Volpi.

Il reparto di ginecologia è davvero sorprendente. Ho avuto subito l’impressione di non essere in un ospedale qualunque. L’accoglienza, disponibilità, l’eccellente pulizia e la cura del paziente spiccano più di ogni altra cosa. Il reparto è gestito da dottoresse, dottori, infermiere ed oss di una umanità incredibile.

Dopo l’operazione, sia io che le mie compagne di stanza (stanze a 2 letti con un bagno condiviso in 4 ), abbiamo ricevuto un supporto eccezionale, non ci era permesso sentire dolore. Giorno e notte sempre sotto controllo ed accudite amorevolmente.

Desidero lasciare queste poche righe, perché sento il dovere di ringraziare per l’assistenza ricevuta e per dire che c’è speranza per il futuro, in quanto il primario si è affiancato di dottoresse giovani, preparate ed umane. Il dottor Volpi è famoso per le sue ‘mani d’oro’, sapienza, serietà e professionalità. Il tutto al di là delle mie aspettative.

Posso solo ringraziare. Grazie!

Eva Defferrari