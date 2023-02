Muzio (FI): “Bene l’impegno della Regione sull’acquisto dei crediti legati ai bonus edilizi”

Liguria. “La decisione di Regione Liguria di mettere in campo, sia sul piano interno che in sede di Conferenza Stato-Regioni, le azioni di propria competenza per venire incontro alle imprese, ai professionisti e ai cittadini interessati dal blocco del meccanismo della cessione crediti edilizi è un’ottima notizia, da me auspicata già nelle scorse settimane con un’apposita interrogazione discussa quest’oggi in consiglio regionale. Come hanno comunicato in Aula stamane il presidente Toti e l’assessore Benveduti rispondendo alla mia interrogazione e ad una del consigliere del M5S Fabio Tosi sul tema, la Regione non soltanto si attiverà immediatamente nelle sedi istituzionali nazionali per chiedere una soluzione normativa strutturale, ma adotterà anche provvedimenti propri per l’acquisto dei crediti, sulla scia di quanto analogamente annunciato nelle scorse settimane dalle Regioni Sardegna, Basilicata e Piemonte e dalla Provincia di Treviso”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della commissione attività produttive.

“Senza interventi tempestivi – prosegue Muzio – si rischia un autentico bagno di sangue a livello economico e lavorativo: ci sono banche e intermediari finanziari costretti a chiudere le porte a causa dell’esaurimento della capacità fiscale, committenti senza più liquidità per pagare i lavori, imprese che non possono pagare i fornitori, e nel mezzo famiglie in difficoltà e condomini nel caos”.

“Nell’immediato occorre fare tutto il possibile per sbloccare i crediti e contemporaneamente è necessario uscire dalla confusione normativa avviando un percorso capace di garantire al settore edilizio un quadro chiaro e certo, finalizzato alla crescita stabile delle imprese. È evidente, infatti, che la soluzione definitiva sta in una profonda riforma strutturale della normativa, che deve avere urgente attuazione e sulla quale Regione Liguria ha preso impegno formale di fare la propria parte fino in fondo”, sottolinea il capogruppo di Forza Italia.

“Ricordo che i bonus edilizi sono trasferimenti di risorse ai cittadini e non alle imprese. La certezza della cedibilità dei crediti fiscali da parte delle imprese della filiera delle costruzioni è la pre-condizione necessaria per sostenere i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito. In questo contesto, le imprese che realizzano i lavori anticipano il valore del contratto che poi lo Stato rimborserà in più anni. E’ una modalità in cui le imprese svolgono il ruolo di finanziatore di lavori per conto dello Stato. L’affermazione che la cessione è una possibilità e non un diritto, in ossequio all’impostazione Eurostat sulla natura dei bonus edilizi, va conciliata con l’esigenza di assicurare la certezza del diritto e il legittimo affidamento delle PMI oggi in difficoltà per aver utilizzato le possibilità offerte dalle norme vigenti”, spiega ancora Muzio.

“Desidero infine ringraziare il presidente Giovanni Toti per l’impegno assunto quest’oggi con l’annuncio di un apposito disegno di legge della Giunta che è già allo studio dei competenti uffici”, conclude.