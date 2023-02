Muzio (FI): “Anche in Liguria Forza Italia in prima linea per il Garante degli anziani”

Liguria. “Il disegno di legge per l’istituzione del Garante nazionale degli anziani, presentato da Forza Italia al Senato a prima firma della sen. Daniela Ternullo e sottoscritto anche dal presidente Silvio Berlusconi e della capogruppo Licia Ronzulli, è la conferma del robusto impegno del nostro partito, del suo fondatore e del movimento dei Seniores, guidato da Enrico Pianetta, a sostegno delle persone anziane e della tutela dei loro diritti e rappresenta una concreta forma di riconoscimento del fondamentale contributo che esse portano alla nostra comunità. Come capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria sono orgoglioso di aver depositato già nel mese di luglio 2021 la proposta di legge regionale per l’istituzione del Garante. Tale proposta è attualmente incardinata in commissione ed auspico una sua rapida approvazione”. È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Ricordo inoltre – prosegue Muzio – che grazie all’iniziativa di Forza Italia e dell’allora capogruppo in Comune Mario Mascia, Genova è stata la prima grande città italiana a dotarsi del Garante, in esito ad una proposta votata dal Consiglio Comunale il 25 maggio 2021”.

“Desidero in questa sede ringraziare e ricordare il compianto Beppe Costa, in allora responsabile regionale dei Seniores di Forza Italia, per il grande impulso fornito alla presentazione della proposta di legge a mia firma. Ringrazio altresì i due responsabili regionali dei Seniores succeduti a Costa, Guido Grillo e il prof. Claudio Eva, attualmente in carica, per l’impegno profuso su questo tema”, conclude il capogruppo azzurro in Regione.