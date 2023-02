MTB: Trofeo Carbuta Park, i podi delle varie categorie

Calice Ligure. Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 febbraio, si è tenuto tra i sentieri sterrati dell’entroterra finalese il Trofeo Carbuta Park . Manifestazione di ciclismo mountain-bike – specialità cross-country (XCO) – organizzata dall‘Asd Calice Bike, giunta alla sua terza edizione.

Oltre 450 iscritti che hanno preso parte alla gara, rappresentanti ben 75 gruppi sportivi. Di cui quattro affiliati UCI (Unione Ciclistica Internazionale), vale a dire: Pedale Simplon (Svizzera), Scott Italia, RDR Factory Team, KTM. Oltre a svariati team provenienti da tutto il nord Italia.

Percorso interamente ideato e costruito nel Bike Park dell ASD Calice Bike – organizzatrice come scritto dell’evento – e dato in concessione dall’amministrazione di Calice Ligure (Carbuta), in località Poan Merlino.

Numerose le classifiche accessorie, suddivise in base alle diverse categorie.

Negli allievi 1° anno si è imposto Simone Pesenti (Speed Bike Rocks). Tempo del circuito fermato a 39’17”. Al secondo posto Alessandro Biola (Rive Rose) a 26″. Terzo Michele Falciani (Ktm Brenta) a 28″.

Tra gli allievi 2° anno si è invece aggiudicato la prova Rosario Federico Brafa (Asd Biassono), in 37’19”. Piazza d’onore per Elia Rial (Gagabike), ad appena 02″. Terzo Mattia Agostonacchio (Francesconi Racing), anch’egli in scia a 03″.

Nelle ragazze esordienti 1° anno vittoria per Gioia Raimondo (Rive Rosse) in 34′ netti. Seconda posizione appannaggio di Gioia Sardi (Gagabike) staccata di 1’09”. Completa il podio Nicole Canu (Marchisio Bike) a 1’20”.

Tra le esordienti 2° anno vince Cecilia Garzoglio (Pol. Quiliano Bike), col tempo di 30’54”. Seconda subito dietro Giulia Vallone (Camogli Golfo Paradiso) a 03″. Terza Valentina Cannas (Ucla Laigueglia) a 3’09”.

Il podio delle donne allieve 1° anno vede al primo posto Gaia Scianda (Ucla 1991) in 30’22”. Seconda Marika Comba (Ciclistica Rostese) 1’42”. Terza Noemi Luzzara (Ucla 1991) a 7’03”.

Negli esordienti 1° anno giunge a braccia alzate Davide Grigi (Alba Orobia), fermando il cronometro a 27’34. Secondo posto per Jacopo Gualtieri (Asd Costamasnaga) a soli 02″. Terzo Tommaso Fossati (Rive Rosse) a 43″.

Tra gli esordienti 2° anno vince Lorenzo Favero (Ciclistica Rostese), in 25’34”. Al secondo posto il compagno di squadra Alessandro Iachetta (Ciclistica Rostese) a 49″. Terzo posto Giovanni Bosio (Cicli Fiorin) a 54″.

Proseguendo con le donne junior successo in 52’40” per Vittoria Rizzo (Termo La Spezia Asd). Piazza d’onore a Giada Martinoli (Asd Gorla Minore) a 17″. Terza Anna Pellegrino (Rocks Bike) distanziata di 1’47”.

Categoria Open femminile. Prima Gaia Tormena (Uc Lupi Valle d’Aosta), in 1h09’15”. Seconda posizione appannaggio di Giulia Challancin (Scott) a 02″. Terza Giorgia Gianotti (Vallerbike) a 04″.

Tra gli juniores uomini si aggiudica la corsa Ettore Pra (Scott) in 57’20”. Secondo Diego Milan (Rock Bike) a 11″ . Terzo posto per Giorgio Peruzzo (Loris Bike) a 2’28”.

Negli Open al maschile primo Fabio Spena (Pedale Simplon) in 1h10″25″. Seconda posizione per il compagno di squadra Andrin Gees (Pedale Simplon) a 20″. Terzo più distanziato Emanuele Bocchio (Rocks Bike) a 3’14”.

Nei Master 7 maschili primo Marco Zambarino (Tribute Hot Bike) in 58’05”. Secondo Stefano Gaggini (Bike O’Clock) a 3’47”. Terzo John Shirley (British Cycling), a 6’21”

Tra i Master 6 vince Ignazio Cannes (Andora Race), in 51’56”. Seconda posizione per Carlo Zuccolini (Lugagnano) a 24″. Terzo Massimo Rizzo (Asd La Spezia) a 26″.

Nei Master 5 vittoria ad Andrea Artusi (Pavan Free Bike) in 51’59”. Secondo Luca Leoncini (Space Bike) a 17″. Terzo Gabriele Canepa (Calice Bike) a 3’40”.

Tra i Master 4 trionfa Ivan Testa (Vam Race), cronometro fermato a 1h04’39”. Seconda posizione a Davide Pavan (Free Bike) a 12’08”. Terzo Giovanni Passino (Andora Race) a 12’19”.

Nei Master 3 primeggia Alberto Riva (Pavan Free Bike) in 1h00’42”. Secondo Giorgio Redaelli (Lissone Mtb) a 1’14”. Davide Perotto (Ciclistica Calvarese) a 7’53’.

Proseguendo ancora coi Master 2. Primo Michele Piras (Marchisio Bici) in 59’17”. Secondo Mattia Arduino (Cannondale Italia) a 1’24”. Terzo Marco Alloni (Passione Bici) a 7’35”.

Chiude la categoria Master 1 con la vittoria di Matteo Valsecchi (Lissone Bike), in 1h00’41”. Secondo Daniele Ratto (Todesco) a 1’32”. Terzo Fabio Pessina (Pavan Free Bike) a 3’04”.

Negli Elite infine vittoria a Zaccaria Toccoli (Todesco), in 59’20”. Secondo Mattia Zunino (Space Bike) a 28″. Terzo Elia Roggeri (Paven Free Bike) a 2’50”.