MMA, Mohamed Elsamanody primeggia ancora al campionato nazionale

Cafasse. Nella giornata di ieri, domenica 12 febbraio, a Cafasse, in Piemonte, si è svolta la seconda tappa delle quattro in programma del campionato nazionale di MMA Italy.

L’atleta Mohamed Elsamanody, in forza nel Team ACM Savona, si conferma vincitore della categoria -66 kg MMA Safe, dopo aver vinto due incontri combattuti con avversari di livello del team di Biella. Così come dopo la prima tappa del 27 novembre, Elsamanody si qualifica al primo posto della classifica individuale di categoria facendo ben sperare per il titolo finale di campione nazionale. Mohamed Elsamanody vive a Cairo Montenotte e da quattro anni si allena tre volte alla settimana con il coach Livio Regina nel Team ACM Savona.

“Siamo soddisfatti di questa prestazione, non priva di difficoltà, dato che il livello degli atleti e il numero dei team partecipanti è sempre in crescita. Ora ci concentreremo sui prossimi impegni agonistici: il Mondiale previsto in Lombardia per fine aprile e le ultime due tappe del campionato nazionale previste prima di giugno dove ci presenteremo anche con altri atleti in preparazione nelle MMA” spiega Regina.

“I nostri corsi che si svolgono su due turni, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, sono adatti sia a principianti che vogliono praticare in modo amatoriale questa moderna disciplina, sia per quelli che vogliono intraprendere un percorso agonistico” conclude il tecnico della società savonese.

Mohamed Elsamanody e Livio Regina nella gabbia

La medaglia conquistata