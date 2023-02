“Mio marito vissuto ancora due anni grazie al Santa Corona, qui lavorano con umanità”: la lettera di una moglie

Buongiorno,

mio marito, Trancossi Walter, malato terminale era in cura a Monza anche se abitiamo a Diano San Pietro.

Quando due anni fa gli hanno dato pochi mesi di vita abbiamo deciso di portarlo per le visite al Santa Corona di Pietra Ligure.

Purtroppo, le cure fatte in precedenza hanno rovinato tutti gli altri organi ma grazie ai medici e infermieri del suddetto ospedale, mio marito è rimasto con me per altri due anni senza soffrire anzi, conduceva una vita quasi normale.

Sono immensamente riconoscente a tutti, in particolare al personale del pronto soccorso, del reparto di medicina d’urgenza, all’oncologa dr Anna Ponzanelli, all’infermiera di diabetologia sig. Dana, al dott. Marino Gennaro ematologo e a tutto il reparto. Infine, alla dott. Yana Bettinetti, cardiologa che l’ha seguito con amore fino a pochi minuti dalla morte avvenuta il 22 u.s.

Voglio che sappiano tutti che in questo ospedale lavorano con passione e umanità.

Grazie ancora.

Maria Beatrice Puccia Modica