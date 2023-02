Minacciava di morte i genitori per farsi consegnare i soldi: 40enne arrestato dai carabinieri

Spotorno. Una persona stata arrestata dai carabinieri si Spotorno per violazione del provvedimento di avvicinamento alla casa familiare.

I maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori erano ormai diventati costanti. Li minacciava di morte ripetutamente e li insultava per farsi consegnare somme di denaro o farsi prestare l’automobile. Quando i genitori non aderivano alle sue richieste, dava in escandescenze e danneggiava i mobili di casa, minacciava di incendiare l’abitazione di famiglia o di suicidarsi. In un caso, arrivava anche a tagliare gli pneumatici dell’auto del padre. In più occasioni, sottraeva denaro contante, gioielli o oggetti di valore ai genitori.

Tali comportamenti, posti in essere da un 40enne, andavano avanti da tempo e avevano reso ormai impossibile la vita di due anziani coniugi.

La situazione è stata rappresentata ai carabinieri di Spotorno che hanno svolto le necessarie indagini, raccogliendo solidi elementi di prova ed hanno richiesto all’autorità giudiziaria l’emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo responsabile dei comportamenti violenti.

L’autorità giudiziaria, concordando con le risultanze investigative raccolte, pochi giorni fa aveva emesso a carico del 40enne un provvedimento di “allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese”. L’uomo, del tutto incurante del provvedimento emesso, nella giornata di ieri ha tentato nuovamente di entrare nella casa dei genitori.

In seguito alla recente evoluzione normativa, la violazione del divieto in esame prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, quindi, i carabinieri di Spotorno, giunti sul posto, hanno immediatamente fermato e tratto in arresto l’uomo, che verrà giudicato in data odierna con rito direttissimo.

“L’attività odierna dimostra nuovamente l’importanza di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine episodi di violenza in ambito familiare, che possono essere fermati prima che sfocino in comportamenti sempre più violenti e lesivi nei confronti delle vittime. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria”, si legge in una nota.