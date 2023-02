Millesimo in crisi di risultati, Macchia: “Gara maledetta, creiamo ma non segniamo”

Il campionato del Millesimo sta prendendo una brutta piega. Nel girone di ritorno, la formazione di mister Fabio Macchia ha conquistato appena quattro punti in sette partite. Ancora presto per fare drammi, ma senza un cambio di marcia il rischio è di trovarsi risucchiati nelle zone calde della graduatoria. Ieri, è arrivata una sconfitta per 3 a 1 sul campo della San Filippo Yepp.

L’allenatore dei valligiani sottolinea la difficoltà della squadra a capitalizzare quanto prodotto: “Da un po’ di partite ci gira tutto male – commenta – perché creiamo tanto ma non entra mai dentro. Al contempo subiamo goal in situazioni rocambolesche e assurde. Oggi avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio di tre reti e invece siamo a commentare una sconfitta“.

“Non ci resta che rimboccarci le maniche – aggiunge – alla fine se la situazione si ripete spesso non può essere un caso. La cosa che mi fa guardare con fiducia alle prossime gare è che giocando così prima o poi le cose dovranno per forza andare per il verso giusto. La squadra è valida e sa giocare a calcio. Da quando sono arrivato ho trovato un ottimo gruppo“.