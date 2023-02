Liguria. Al mattino il contrasto tra l’aria mite ed umida presente e quella più fredda e secca in ingresso da nord-est, creerà le condizioni per dell’instabilità sul levante, la quale farà “la barba” alla costa. Si tratterà di rovesci anche a sfondo temporalesco i quali però tenderanno a sfogarsi più che altro in mare aperto con bassa probabilità per qualche goccia tra Genova e La Spezia. Dalla tarda mattinata aumenta la nuvolosità un po’ ovunque con deboli precipitazioni nevose in attivazione sui versanti padani del levante. Nel pomeriggio deboli precipitazioni interesseranno un po’ tutto la regione. La quota neve, inizialmente sui 500-600m, tenderà a calare fin verso i fondovalle in serata, non solo sui versanti padani ma anche nel tratto di costa tra Genova e Savona.

Situazione: aria fredda di estrazione artica si tufferà nella giornata di domani nel mite Mediterraneo. I contrasti creeranno condizioni di instabilità fredda con precipitazioni non molto organizzate ma anche a carattere nevoso.

Avvisi: venti fino a burrasca da nord-est a partire da metà mattinata. Prestare attenzione alle nevicate moderate nelle zone interne a partire dal tardo pomeriggio. Nevicate che si abbasseranno gradualmente di quota fino a raggiungere i fondovalle nel corso della tarda serata con conseguente interessamento dei tratti autostradali appenninici.

Venti: ancora dai quadranti meridionali in nottata. Dalla prima mattinata brusco ingresso delle correnti da nord-est con intensità delle raffiche fino a burrasca.

Mari: poco mosso nella prima parte di giornata, in rapido aumento a ponente ed al largo nel corso della giornata fino a divenire molto mosso sottocosta ed agitato al largo in serata. Stirato dal vento sottocosta a levante.

Temperature: in forte calo a partire dalla mattinata con le minime che verranno registrate in serata e le massime in tra nottata e prima mattinata.

Costa: min +2/8°C, max +10/13°C

Interno: min -2/+4°C, max +5/10°C (fondovalle/collina).