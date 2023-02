Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 17 febbraio, nubi basse ed irregolari saranno presenti su gran parte della regione, in modo particolare sul settore centrale della costa. Schiarite possibili sui versanti padani, Alpi Liguri, Imperiese ed in parte anche sull’estremo levante spezzino. Bassa la probabilità di pioggia se si eccettuano locali pioviggini in corrispondenza degli annuvolamenti più intensi.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali, possibili rinforzi alle spalle del settore centrale.

Mari: Da poco mosso a localmente mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie. Costa: min +6/10°C, max +11/15°C. Interno: min -3/+6°C, max +6/12°C (fondovalle/collina).