Liguria. Ancora una giornata caratterizzata dall’afflusso di correnti fredde da est. Attenzione al vento forte specialmente sul ponente. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Nel corso della nottata abbiamo assistito ad un parziale aumento della nuvolosità specialmente sul ponente e nelle relative zone interne. Intorno alla mezzanotte qualche fiocco di neve ha volteggiato anche in alcuni quartieri di Genova. Le temperature minime sono calate rispetto ai valori di ieri, scendendo diversi gradi sotto lo zero nelle zone interne e sotto i 5 gradi lungo le coste.

Nel corso della mattinata assisteremo a residue deboli nevicate sulle Alpi Liguri e Val Bormida. Qualche fiocco svolazzante, portato dal vento, non si esclude anche nelle zone costiere del savonese. Tempo asciutto e più soleggiato man mano che ci si sposterà verso levante. Già dalla mattinata comunque assisteremo ad un miglioramento specialmente lungo le coste. Nel pomeriggio tempo generalmente soleggiato con solo residue nubi sui versanti padani del savonese. Anche le temperature massime saranno in calo. Lungo le coste non si salirà sopra i +10°C nemmeno nelle zone più calde e riparate (imperiese su tutte). Vento con rinforzi fino a burrasca al largo del centro-ponente nelle prime ore della giornata. Forte da nord altrove con rinforzi sulle creste montuose. Mare fino ad agitato al largo del ponente. Mosso stirato altrove.

La giornata di domani sarà sempre fredda con tempo generalmente soleggiato lungo le coste, mentre sarà presente qualche addensamento sui versanti padani dell’Appennino. L’afflusso di aria gelida da est persisterà nei prossimi giorni, propagandosi maggiormente al suolo.

Previsioni valide per: martedì 7 febbraio 2023

Avvisi: notte e primo mattino forte burrasca da est-nord est sul Ligure occidentale.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e l’alba deboli nevicate su Alpi Liguri, Val Bormida, qualche fiocco possibile anche sulla costa savonese; rapide schiarite già ad avvio di mattinata salvo qualche residuo addensamento sul versante nord dell’appennino.

Venti: notte e primo mattino forte burrasca da est-nord est sul Ligure occidentale in calo dal pomeriggio, irregolare rafficato sui crinali esposti altrove.

Mari: agitato il ligure ovest al largo ed ad ovest di Capo Mele. Mosso stirato/altrove.

Temperature: in diminuzione.

Costa: min +1/5°C, max +4/8°C

Interno: min -10/-3°C, max -3/1°C (fondovalle/collina)

Previsioni valide per: mercoledì 8 febbraio 2023

Avvisi: persistono venti forti settentrionali sul bacino occidentale e zona Capo Mele.

Cielo e Fenomeni: cielo terso, soleggiato teso, salvo addensamenti sul versante nord dell’Appennino, non si escludono deboli nevaschi sulle cime avetane e tra le Alpi Liguri / Marittime.

Venti: persistono venti forti settentrionali sul bacino occidentale e zona Capo Mele, intensità moderata al più tesa altrove, rinforzi sui crinali.

Mari: molto mosso il settore ovest al largo, mosso/stirato altrove.

Temperature: in ulteriore diminuzione, gelo diffuso nelle zone interne.

Tendenza per: giovedì 9 febbraio 2023

Avvisi: venti forti o di burrasca da nord-est al largo e in zona Capo Mele.

Cielo e Fenomeni: giornata gelida e ventosa, gelo diffuso nell’interno.