Liguria. Oggi, venerdì 10 febbraio, sarà una giornata nel complesso soleggiata su tutta la regione.

Venti: Moderati da nord, in attenuazione fino a deboli in giornata.

Mari: Stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature: Minime in ulteriore calo nelle valli e nelle conche montuose con gelate diffuse, in aumento in quota e lungo le coste. Massime in generale aumento. Costa: min 1/+6°C, max +8/13°C. Interno: min -11/-5°C, max 3/+9°C (fondovalle/collina).