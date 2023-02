Liguria. Profondo sistema depressionario centrato sulle Baleari. Sulla Liguria, intanto, persiste questa fase perturbata con nevicate anche a quote basse. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nel corso della mattinata cielo generalmente nuvoloso ovunque. Nubi più compatte sul centro-ponente, dove nelle zone interne ci aspettiamo ancora nevicate diffuse soprattutto sulle Alpi Liguri, Val Bormida e Valle dell’Orba con accumuli freschi nell’ordine dei 10-15 cm. Deboli sfiocchettate attese tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto. Nel pomeriggio avremo un generale miglioramento con schiarite che si faranno via via sempre più ampie a partire da Levante, mentre su Val Bormida e Alpi Liguri sono attese ancora delle deboli nevicate. In serata i fenomeni si limiteranno solo alle Alpi Liguri.

Venti: forti da nord su gran parte della regione con raffiche a burrasca forte/tempesta sui crinali appenninici esposti, e sul Ligure occidentale. Mari: mosso/stirato sotto costa, molto mosso o agitato per onda da terra sul Ligure occidentale al largo.

Temperature: in leggero aumento le massime. Costa: min +2/6°C, max +7/12°C; Interno: min -9 (vette appenniniche)/-2°C , max -1/3°C (fondovalle/collina).

MERCOLEDì 1 MARZO: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con assenza di fenomeni. Nel corso del pomeriggio aumento graduale della nuvolosità con ripresa dei fenomeni. Attese altre nevicate moderate su molte zone del nostro Appennino, specie su quello di ponente [Seguire i prossimi aggiornamenti].

Venti: persistono venti burrascosi dai quadranti settentrionali, anche se in leggero calo. Mari: molto mosso o agitato il settore ovest verso la Costa Azzurra; mosso/stirato sotto costa. Temperature: in calo.

GIOVEDì 2 MARZO: chiarite già a partire dal mattino. Temperature in graduale ripresa [Seguire i prossimi aggiornamenti].