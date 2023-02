Liguria. Ancora correnti umide meridionali sulla Liguria con qualche pioggia possibile sul settore centro-orientale nella giornata di sabato. Deciso cambiamento domenica con l’arrivo di aria fredda e possibili nevicate anche a bassa quota.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 25 febbraio avremo al mattino molte nubi ovunque, più intense sul settore centro-orientale dove sarà possibile qualche piovasco, in attenuazione prima di mezzogiorno. Tempo più asciutto e con qualche schiarita a ponente. In giornata nubi sparse ovunque con schiarite più ampie a ponente e sui versanti padani, senza piogge.

Venti in genere deboli dai quadranti meridionali, calmi in serata. Mare da mosso a poco mosso. Temperature minime stazionarie, in lieve aumento le massime: sulla costa minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 6 e 12 gradi (fondovalle/collina).

Domenica 26 febbraio tempo in veloce peggioramento in mattinata con prime precipitazioni sul settore orientale, nevose inizialmente sopra i 700-800 metri. In giornata estensione delle precipitazioni nevose a tutto l’arco appenninico, nevose fino ai fondovalle. Piogge deboli o moderate in costa.

Venti da moderati a forti tra nord e nord-est con rinforzi di burrasca in serata. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature in brusca diminuzione.

Lunedì 27 febbraio ancora neve sui versanti padani, ma in via di attenuazione, ultime piogge sulle coste del ponente, anch’esse in attenuazione prima di mezzogiorno, per il resto variabile senza fenomeni. Tempo freddo e ventoso.