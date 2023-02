Meeting internazionale Città di Savona, tra cento giorni l’edizione numero 12

Savona. Il countdown segna “meno 100”. Cento sono infatti i giorni mancanti all’edizione numero dodici del Meeting internazionale Città di Savona, l’ormai tradizionale appuntamento di livello mondiale intitolato a Giulio Ottolia sulla pista della Fontanassa.

L’evento organizzato dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova è in programma mercoledì 24 maggio e avrà ancora l’onore di aprire il calendario della stagione internazionale su pista in terra italiana. Savona farà sempre parte del Continental Tour Challenger di World Athletics e sarà anche l’atteso momento inaugurale del Progetto Meeting Fidal, forte di un’edizione 2022 in cui l’evento savonese, scalando le classifiche mondiali, ha totalizzato 82.880 punti piazzandosi al 43° posto nella graduatoria di World Athletics e al 27° in Europa.

Cento sono anche i metri del rettilineo teatro del primo capolavoro outdoor di Marcell Jacobs alla Fontanassa nella magica stagione 2021. Due anni fa con 9.95 il poliziotto di Desenzano ottenne il primo blitz sotto i 10 secondi in una stagione che l’avrebbe portato allo straordinario doppio oro olimpico di Tokyo. Jacobs fu presente anche l’anno passato, quando (in una stagione molto travagliata) la kermesse savonese fu l’unica apparizione in un meeting italiano e ne rappresentò l’esordio sui 100 metri dopo l’oro olimpico.

Negli ultimi sette anni sono caduti ben otto primati nazionali, compreso il 6,80 del limite italiano Under 20 del lungo di Larissa Iapichino nel 2020, quando Savona segnò la ripartenza della grande atletica in Italia dopo la pandemia. Nell’ultima edizione furono 27 i paesi rappresentati e 20 le medaglie a cinque cerchi conquistate in carriera dai protagonisti del meeting 2022.

Il direttore organizzativo Marco Mura sta già lavorando intensamente per allestire un cast d’eccellenza nelle quindici specialità previste il 24 maggio con la novità rappresentata dal ritorno del salto in lungo maschile, su una pedana che ha sempre dato grandissime soddisfazioni.

L’edizione 2023, che verrà trasmessa in diretta su RaiSport, sarà realizzata grazie al sostegno di Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, UniGe, Unione Industriale Savona e di molti sponsor in via di definizione.