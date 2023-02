Matteo Aicardi: “Il ritorno in Nazionale? No, io penso solo alla Pro Recco”

Genova. La Pro Recco conquista la Coppa Italia numero 17, la decima consecutiva, battendo l’Ortigia 12-8 nella finalissima di Genova. Lo fa in una partita speciale, contro Stefano Tempesti, il giocatore più vincente nella storia del club con 39 titoli in 16 anni, in una finale inedita nella storia della competizione. Una sfida intensa, davanti a oltre mille spettatori, e combattutissima con i siciliani capaci di chiudere il terzo tempo in svantaggio di un solo gol. Alle Piscine di Albaro è il pomeriggio di Aicardi, 36 anni, autore di quattro gol da far vedere a tutti gli aspiranti centroboa. Per i biancocelesti è il secondo titolo di stagione dopo la Supercoppa europea vinta a novembre.

“Sottovalutare l’Ortigia sarebbe stato un errore fatale – ammette Matteo Aicardi -, non lo abbiamo commesso, siamo partiti bene rimanendo in controllo del match. Oggi l’arbitraggio ha concesso un gioco più dinamico al centro e finalmente ho fatto qualche gol. Nel terzo tempo abbiamo avuto un black out e loro sono stati bravi a sfruttarlo, per fortuna abbiamo tenuto nel momento clou e abbiamo portato a casa questa Coppa Italia importantissima. Nazionale? No, Campagna deve chiamare gente giovane, io penso solo alla Pro Recco”.

Le parole di Sandro Sukno, allenatore della Pro Recco: “Voglio fare i complimenti all’Ortigia perché ha disputato un eccellente match. Abbiamo però meritato di vincere questa Coppa Italia: dopo aver messo in mostra un’ottima pallanuoto in tutti e tre i giorni della final eight. Sapevo che oggi non era facile, perché l’Ortigia non aveva nulla da perdere, ma i ragazzi sono rimasti lucidi e concentrati dall’inizio alla fine. Ci tenevamo a vincere davanti al nostro pubblico. Complimenti a tutti ed in particolare ad Aicardi e Ivovic: sono un esempio”.

“Siamo stati la migliore squadra del torneo e abbiamo vinto meritatamente – prosegue il tecnico -. Una finale è sempre complicata da giocare e vincere, l’Ortigia non aveva nulla da perdere, tutti ci facevano i complimenti prima della sfida, non era semplice mentalmente. Abbiamo fatto un’ottima gara, sempre in controllo, in un ambiente fantastico: faccio i complimenti ai ragazzi, ai nostri ma anche a quelli dell’Ortigia per quello che hanno dimostrato in acqua. Nel momento difficile ho detto ai ragazzi di stare tranquilli, che avremmo vinto, senza parlare di tattica: ci voleva pazienza in attacco e loro mi hanno ascoltato, d’altronde alleno i giocatori migliori al mondo in squadra”.

“Sapevamo che loro hanno alcuni giovani desiderosi di mettersi in mostra in una occasione unica – afferma capitan Aleksandar Ivovic -. L’abbiamo preparata soprattutto a livello mentale e sono contento della prestazione della squadra. Il mio gol? Sono stato fortunato sulla deviazione di Tempesti, prima del tiro non ho pensato al risultato, avevo buone sensazioni, sono andato di istinto. Non credo quella rete abbia deciso la partita, oggi tutti hanno giocato bene, da Aicardi a Younger, così come Zalanki. Siamo un grande gruppo, sappiamo che ripetersi non è mai facile ma ci proveremo. Questa competizione è stata difficile, tre partite in tre giorni ti spremono, speriamo ci sia rimasta qualche energia per la partita con il Barceloneta di mercoledì. Stasera festeggiamo, da domani ci focalizzeremo sulla Champions”.

Il commento di Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco: “Complimenti all’Ortigia e alla sua leggenda Stefano Tempesti perché sono stati eccezionali ed hanno dato del filo da torcere. In genere le finali non sono divertenti: oggi gli spettatori hanno potuto assistere ad una pallanuoto d’alto livello. Non ci fermiamo certamente alla Coppa Italia. La stagione è lunga e abbiamo tanti obiettivi da raggiungere. Il gruppo è tosto, forte e motivato e sa quello che vuole”.

“La Pro Recco si conferma ancora una volta orgoglio sportivo della nostra Liguria. La decima vittoria consecutiva in Coppa Italia, diciassettesima nella gloriosa storia della società, lancia davvero la squadra ligure nell’albo dei record non solo nella pallanuoto ma in tutti gli sport. Complimenti al presidente Maurizio Felugo, al coach Sandro Sukno e a tutti i giocatori”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo sport Simona Ferro dopo la vittoria odierna a Genova della Pro Recco nella finale di Coppa Italia contro l’Ortigia.

Le parole di Stefano Piccardo, allenatore dell’Ortigia: “Abbiamo disputato una partita di altissimo livello, tenendo testa per tre quarti di gara alla squadra più forte d’Europa. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché non era facile ripetersi dopo l’impresa di sabato in semifinale contro l’AN Brescia. Adesso mi auguro che la nostra dimensione possa cambiare; spero che questa partita valga come spot per il rilancio del nostro sport”.