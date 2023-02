Manutenzione sentieri in Liguria, convenzione con il CAI: “Sicurezza per lo sviluppo dell’outdoor”

Liguria. Monitoraggio dei percorsi escursionistici, manutenzione ordinaria, divulgazione dei tracciati e dei codici di comportamento per la sicurezza, informazione e formazione di volontari per la conservazione dei sentieri sono i punti fondamentali della nuova convenzione per il 2023 tra il CAI (Club Alpino Italiano) e la Regione Liguria.

“Fin dai primi anni Ottanta – spiega il vice presidente con delega allo Sviluppo dell’Entroterra e al Marketing territoriale Alessandro Piana – CAI Liguria, FIE (Federazione Italiana Escursionismo-Comitato regionale ligure) e Unione delle Camere di Commercio liguri hanno collaborato con la Regione per il mantenimento e la valorizzazione di vette e crinali”.

“In particolare, CAI Liguria e FIE coadiuvati da altre associazioni che operano per la conservazione del territorio, svolgono il monitoraggio dei sentieri inseriti nella Carta inventario regionale e provvedono alla manutenzione dell’Alta Via dei Monti liguri. I fondi a disposizione, pari a 40 mila euro, sono destinati al proseguimento del prezioso lavoro svolto in un periodo in cui l’entroterra continua a catalizzare l’attenzione del turismo escursionistico e degli amanti dell’outdoor oltre ad essere prioritario per la tutela ambientale”.

“Ringrazio Regione Liguria e l’attenzione del vice presidente Alessandro Piana sin dall’inizio del mandato per valorizzare la rete escursionistica ligure e le bellezze paesaggistiche come punto di forza della Liguria – dice il presidente regionale del Club Alpino Italiano Roberto Manfredi -. L’impegno dei volontari del CAI e delle altre associazioni è altissimo, basti pensare allo sviluppo della rete escursionistica ligure e alle peculiarità orografiche che ci caratterizzano”.

“Tutto il lavoro è infatti programmato e realizzato in collaborazione con FIE e Zena Trail Builders. Con questa convenzione rinnoviamo così la disponibilità a rafforzare la cooperazione con altre associazioni che operano attivamente nel settore per la valorizzazione del territorio”.

“Il coordinamento è fondamentale per garantire un’azione efficace e sinergica delle attività programmate, potenziando il lavoro di tutti e gli investimenti realizzati”.