Mallare, Sandro Marenco tra gli autori italiani di un saggio sulla scuola del futuro

Mallare. C’è anche l’ormai celebre insegnante tik tokker di origini mallaresi, Sandro Marenco, tra gli autori del testo che parla di come debba essere la scuola del futuro. Aveva superato il milione di followers nel lockdown del 2020, e la fama del prof è aumentata di gran lunga. Docente di inglese e tedesco al liceo Scientifico Galilei di Alessandria, si occupa di sostegno e si è meritato il titolo di Learning Hero per il suo talento sviluppato anche grazie alle varie collaborazioni con radio e tivù.

Ed ora un’altra importante tacca per la sua carriera. Venerdì 17 febbraio uscirà un saggio collettaneo edito da Rubbettino e curato dal giornalista del Corriere della Sera Alessandro Vinci dal titolo “Fiaccole, non vasi” e avrà scopo benefico. I diritti d’autore verranno infatti interamente devoluti a “Scuola Bottega”, progetto benefico di lotta all’abbandono scolastico promosso dal 2005 dalla cooperativa sociale La Strada di Milano.

Ciò che va cambiato è il rigido nozionismo, nonché la competitività tra studenti, i livelli di ansia scolastica tra i più alti al mondo, l’incapacità di generare passioni e interessi: sono solo alcune delle criticità a cui l’attuale modello didattico italiano è urgentemente chiamato a porre rimedio. “Fiaccole, non vasi” si propone dunque di individuare soluzioni utili al rilancio del nostro sistema educativo affinché i docenti vengano finalmente messi in condizione di ispirare i propri allievi, forgiandone tanto il carattere quanto lo spirito critico. In gioco non c’è solo la preparazione, ma anche la maturazione individuale dei ragazzi, futuro di questo Paese. Da qui il contributo di autorevoli esperti provenienti da diversi ambiti: Annamaria Berenzi, Eugenia Carfora, Lorella Carimali, Alessandro de Concini, Umberto Galimberti, Nicolò Govoni, Sandro Marenco, Carlo Mazzone, Deanna Michelini, Daniele Novara, don Marco Pozza, Matteo Saudino ed Elena Ugolini.