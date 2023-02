M5S, designati i coordinatori territoriali per la Liguria: Stefania Scarone referente per la provincia di Savona

Liguria. Ieri, mercoledì 15 febbraio, il presidente Giuseppe Conte ha confermato i coordinatori regionali e designato i nuovi coordinatori del Movimento 5 Stelle a livello locale.

L’elenco dei coordinatori territoriali è dunque aggiornato come segue. Il coordinatore regionale è Roberto Traversi; per Savona Stefania Scarone, per Genova Stefano Giordano, per Imperia Lorenzo Trucco, per La Spezia Federica Giorgi.

Tutti insieme avranno il compito di “assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto”.