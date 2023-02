Lutto a Loano: è scomparso Cesare Guidotti, l’artista delle maschere

Loano. Lutto a Loano, dove la comunità piange la scomparsa di Cesare Guidotti, artista molto conosciuto e apprezzato. Realizzava maschere di ogni genere e si dedicava in particolare, come si evince dal suo sito (www.cesareguidotti.it), a quelle in cuoio destinate al teatro.

Venuto a mancare all’età di 69 anni, ha lasciato la moglie Carla, il fratello Pierluigi e le cognate Candida e Floriana. La notizia si è diffusa velocemente per le vie di Loano e non solo. E sono già tantissimi i messaggi di cordoglio in suo ricordo e di vicinanza alla famiglia.

Il rosario sarà recitato questa sera (22 febbraio), alle 20, nell’oratorio “Cappe Turchine”. I funerali saranno celebrati domani (23 febbraio), alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista, a Loano.

Per l’occasione, la famiglia ha chiesto di “non donare fiori, ma offerte per l’associazione trapiantati di polmone”. Dopo la cerimonia, la salma proseguirà per l’ultimo viaggio alla volta del tempio crematorio.