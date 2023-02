L’olio del Frantoio di Celle diventa DOP

Celle Ligure. Il Frantoio di via Sanda ha ottenuto il marchio di Denominazione di Origine Protetta che, oltre al prestigio, offre opportunità per gli olivicoltori dell’area geografica di cui fa parte Celle.

Ne dà notizia il sindaco Caterina Mordeglia che sottolinea: “Un olivicoltore di Celle, avendo i terreni in area DOP, può fare domanda di adesione all’organismo di certificazione accreditato, riceve la visita di un tecnico certificatore per una verifica documentale e del terreno (corrispondenza delle particelle catastali e del numero di piante dichiarate), paga una cifra pari a 50 euro più IVA una tantum, e, se sono presenti i requisiti previsti, l’uliveto è iscritto alla DOP. L’olivicoltore (seguendo il disciplinare di coltivazione e raccolta) produce olive atte a diventare olio DOP, le consegna al frantoio di Celle iscritto alla DOP e quindi l’olio che ne deriva è un olio a Denominazione di Origine Protetta se supera le analisi qualitative”.

“Ulteriore costo per l’olivicoltore – spiega – è di 1 centesimo a chilo di olive consegnate per poter ogni anno rinnovare la DOP. Ogni 3 anni l’ente certificatore visita a campione gli oliveti iscritti per verificare il mantenimento delle caratteristiche”.

La presentazione del marchio nella sala espositiva della biblioteca , il direttore del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga, Giovanni Minuto, il direttore della Confederazione Italiana Agricoltori di Savona, Osvaldo Geddo e il presidente del Frantoio di Celle Ligure, Eugenio Alipede.

“Per un olivicoltore potersi fregiare della certificazione DOP – aggiunge il sindaco – può essere un ritorno economico dello sforzo per mantenere l’uliveto. La produzione di olio DOP assume inoltre una importante valenza in un contesto turistico come il nostro valorizzato da quest’anno dal riconoscimento di uno dei Borghi più belli d’Italia. Congratuandomi con il nostro Frantoio per aver conseguito il marchio DOP, ho assicurato il supporto del Comune di Celle Ligure per le attività di informazione e di assistenza agricola ritenendo importante lo sviluppo di produzione olearia DOP ed il mantenimento del territorio: avere un Frantoio DOP è un’importante opportunità di crescita per Celle”.