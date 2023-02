Locazioni Albenga, Ciangherotti (Fi) vs Gaia: “Con lei assessore assistenzialismo a pioggia”

Albenga. “Ogni volta che l’assessore Marta Gaia inizia a dare i numeri, tutta Albenga sorride. In questi giorni ho letto le sue’ sparate’ sul bando a sostegno delle locazioni 2022 e mi sono reso conto che l’assessore ai servizi sociali vive su un pianeta fatto di falce e martello, dove l’assistenzialismo a pioggia è il pane quotidiano”. Lo dichiara il consigliere e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

Richiamando il recente intervento dell’esponente della maggioranza ingauna, Ciangherotti afferma: “Lo scorso anno ad Albenga sono state presentate 204 richieste di sostegno alle locazioni, ma solo 146 persone sono state ammesse, di cui 40 italiani e ben 106 stranieri. Abbiamo quindi 58 esclusi, di cui 16 italiani e 42 stranieri. I contributi elargiti arrivano anche a 1800 euro circa a persona. È evidente che in questo sistema c’è qualcosa che non funziona”.

“L’assessore Gaia – prosegue il capogruppo forzista – punta il dito contro il governo di centrodestra per lo stop al fondo affitti, ma dimentica che è stato lo stesso esecutivo ad aumentare del 50% l’assegno unico e a dare un mese in più di congedo parentale (fruibile all’80%) per i genitori di bimbi fino a 6 anni di età. Questo governo ha anche messo in campo 500 milioni per combattere il ‘caro carrello’, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per giovani coppie e ha ridotto l’Iva al 5% per i prodotti per la prima infanzia. Alla ‘rossa’ Gaia ricordo anche l’aumento delle pensioni minime, rivalutate al 120%, oltre al confermato ‘ape’ sociale e all’opzione donna”.

“L’assessore Marta Gaia dovrebbe utilizzare la stessa premura con cui raccoglie sponsor per le luminarie da persone che sono in attesa di ottenere un permesso urbanistico da parte degli uffici comunali anche per le persone povere e per il sociale. O forse l’assessore Gaia agisce in un modo piuttosto che nell’altro a seconda delle proprie simpatie/convenienze?”, conclude Ciangherotti.