Loano, riprendono i lavori sul ponte in località Meceti: modifiche alla viabilità

Loano. Da oggi sono ripartiti i lavori sul ponte in località Meceti a Loano, che verrà chiuso al traffico veicolare con conseguenti modifiche alla circolazione viaria. E’ nuovamente disponibile la bretella temporanea in località Trexende. Il bypass era stato attivato dall’amministrazione comunale loanese per ridurre i disagi e grazie ad un accordo con i proprietari dei terreni privati interessati dalle variazioni alla viabilità.

Per l’ampliamento del ponte, completato il primo lotto di lavori con la “gettata” di cemento per la realizzazione del corpo centrale del viadotto, così come il secondo lotto con la realizzazione dei nuovi muretti laterali che consentiranno di recuperare ulteriore spazio per la carreggiata. Ora, l’ultima fase dei lavori con il nuovo passaggio pedonale.

il cantiere di potenziamento e manutenzione stradale durerà per circa 75 giorni.

In relazione all’intervento viario sono previste variazioni di percorso per i bus di TPL Linea:

Linea 82 Loano – Verzi:

direzione Loano – Verzi: giunti in loc. Meceti inversione dalla rotonda posta prima del ponte, si prosegue in direzione Loano, giunti in piazza Vallerga, sull’Aurelia svoltare a sinistra in viale della Rimembranza, poi via Bulasce fino all’intersezione con via Meceti e quindi regolare percorso;

direzione Verzi – Loano: via Meceti fino all’interesezione con via Bulasce, si prosegue ancora su via Bulasce, via Azzurri d’Italia, via Giacomo Matteotti e piazza Vallerga.

Linea cimitero Berbena:

direzione Loano – Cimitero Berbena: giunti in loc. Meceti inversione dalla rotonda posta prima del ponte quindi proseguire in direzione Loano, giunti in piazza Vallerga si prosegue sull’Aurelia, poi svolta a sinistra in viale della Rimembranza, via Bulasce, nuova inversione dalla rotonda all’intersezione con via Meceti e quindi regolare percorso;

direzione Cimitero Berbera – Loano: giunti in via Bulasce inversione dalla rotonda all’intersezione con via Meceti, poi via Bulasce in direzione mare, via Azzurri d’Italia, via Giacomo Matteotti, piazza Vallerga e i Meceti, in seguito inversione dalla rotonda prima del ponte e quindi regolare percorso.