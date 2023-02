Loano, in sala consiliare doppio appuntamento con “Orientamento al lavoro post diploma” per gli studenti

Loano. Il 15 e il 23 febbraio, dalle 14.30 alle 17, la sala consiliare di Palazzo Doria a Loano ospiterà i due appuntamenti di “Orientamento al lavoro post diploma”, l’iniziativa promossa dall’istituto Falcone di Loano e organizzata da Manpower Group con il patrocinio del Comune di Loano.

Il progetto si propone illustrare ai ragazzi la situazione del mondo del lavoro nel mondo, in Italia e in particolare nella provincia di Savona, illustrando quali siano le possibilità di inserimento e quali i profili più ricercati.

Durante l’incontro, inoltre, verranno affrontati altri due argomenti molto importanti per chiunque sia alla ricerca di un impiego: come scrivere un curriculum vitae corretto e appetibile; come comportarsi durante un colloquio di lavoro, con particolare attenzione alle “migliori risposte” da dare alle domande più probabili.