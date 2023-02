Loano, gli studenti a lezione di Pubblica Amministrazione con il progetto “Visitare il Comune”

Loano. Ha preso il via oggi “Visitare il Comune”, il progetto di educazione alla legalità promosso dal comando di polizia locale e dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Loano e rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Loano-Boissano.

L’iniziativa si compone di due fasi. La prima fase prevedeva lezioni di diritto costituzionale e ordinamento degli Enti Locali a cura degli insegnanti. La seconda fase, invece, vedrà le classi visitare gli uffici del Comune per entrare in contatto con la realtà pubblica e familiarizzare con il concetto di “istituzione”.

L’obiettivo è diffondere tra i cittadini più giovani il senso civico e la conoscenza dei principi costituzionali e l’ordinamento della Repubblica Italiana, con particolar riferimento agli Enti Locali e al funzionamento e all’organizzazione del Comune; mostrare loro come i cittadini possano interagire con il Comune in base alle loro esigenze specifiche; esplorare i canali di pubblicazione e diffusione delle informazioni provenienti dagli Enti Locali e rivolte ai cittadini; far conoscere il ruolo ed i funzionamento della Polizia Locale.

Per questo motivo, questa mattina i ragazzi di due classi dell’istituto Mazzini-Ramella (una prima e una terza) hanno visitato Palazzo Doria, sede del Comune di Loano, la Sala del Mosaico e l’ufficio del sindaco, che ha spiegato ai ragazzi il funzionamento della macchina comunale. Successivamente i ragazzi sono saliti in sala consiliare ed hanno dato vita ad una “simulazione” di consiglio comunale: durante la seduta i ragazzi hanno presentato proposte su temi e argomenti di loro interesse e hanno affrontato la discussione e votazione delle “pratiche” coadiuvati dai rappresentanti dell’amministrazione comunale (il sindaco Luca Lettieri, l’assessore Manuela Zunino ed i consiglieri Emanuele Campisi e Linda Baracco) e dai dipendenti del Comune.

“L’iniziativa di oggi – spiegano il sindaco Lettieri e Zunino – fa seguito ad un altro incontro simile che, qualche tempo fa, aveva già coinvolti i ragazzi della scuola primaria e si colloca nel solco del più ampio progetto di educazione alla legalità ed educazione civica che, nelle ultime settimane, si è già concretizzato nell’organizzazione del Forum Giovani Loanesi e del Laboratorio di Cittadinanza Attiva e, soprattutto, nella creazione della Consulta dei Giovani, progetto che il consigliere delegato Linda Baracco ha nuovamente presentato oggi a tutti i ragazzi. L’obiettivo primario è avvicinare i nostri concittadini più giovani alle istituzioni del territorio e cercare di far capire loro come ogni singolo cittadino non sia solo destinatario delle iniziative della pubblica amministrazione ma ne sia anche parte attiva. Desideriamo ringraziare gli insegnanti dell’istituto comprensivo di Loano-Boissano che hanno contribuito all’organizzazione degli incontri”.