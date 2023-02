Loano, auto bloccata tra le sbarre in un passaggio a livello: sospesa la circolazione dei treni

Agg. ore 12:30. Dalle ore 12.10 è ripresa la normale circolazione dei treni fra Loano e Pietra Ligure. Si sono registrati ritardi fino a 20 minuti per 2 intercity e fino a 55 min per 4 Regionali.

Loano. Auto bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello, quello in corrispondenza della piazza del mercato. È successo intorno alle 11:20.

Ennesimo episodio che si verifica a Loano e che ha causato la sospensione della circolazione dei treni sulla tratta in entrambi le direzioni, essendo presente un unico binario. Si attende l’intervento dei tecnici, sul posto anche la polizia locale.

Per quanto riguarda la viabilità veicolare, il traffico di corso Europa è stato deviato in via Damiano Chiesa, da lì è possibile raggiungere la passeggiata e andare in direzione Pietra Ligure oppure proseguire verso Borghetto.