Loano, a Palazzo Doria il “Forum Giovani Loanesi” per approfondire temi e bisogni del mondo dei ragazzi

Loano. Venerdì 3 febbraio alle 17 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si svolgerà il “Forum: giovani loanesi”, organizzato da YEPP Loano in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Loano.

I cambiamenti registrati nel mondo giovanile, anche a causa della pandemia, hanno spinto a realizzare una indagine per raccogliere informazioni sulla vita dei giovani nella comunità: punti forti, criticità, necessità di cambiamento. L’indagine ha coinvolto le organizzazioni che svolgono a Loano attività con i giovani e i giovani stessi, che hanno compilato un questionario e hanno partecipato ai focus group.

Il Forum vuole essere un momento di confronto sul mondo giovanile loanese, a partire dai dati messi in evidenza dalla ricerca, e offrirà l’opportunità per riflettere sui temi e sui bisogni dei giovani emersi dalle interviste e per ragionare sui possibili contributi che i diversi soggetti presenti possono portare per il miglioramento della qualità della vita dei giovani.

L’incontro si aprirà con la restituzione dei dati raccolti attraverso le interviste e proseguirà con una riflessione in sottogruppi con la tecnica del world cafè.

“Per poter affrontare in modo adeguato le richieste che giungono dal mondo dei più giovani – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore alle politiche giovanili e alla scuola Manuela Zunino – è necessario stabilire con loro un ‘filo diretto’, un dialogo ed un ascolto costante. Il Forum di venerdì 3 febbraio ha proprio questo scopo: ascoltare le necessità dei ragazzi e cominciare ad elaborare una risposta complessiva. Tale iniziativa si accompagna alla creazione della Consulta dei Giovani, che si propone di coinvolgere attivamente i loanesi più giovani nella gestione della ‘cosa pubblica’. Nei prossimi giorni il progetto entrerà nella sua fase operativa, con la convocazione della prima riunione”.

YEPP è un metodo sperimentato in Europa da quasi 20 anni per coinvolgere i giovani di un territorio ed è stato adottato dalle politiche giovanili del Comune di Loano nel 2007. L’obiettivo del progetto è quello di favorire lo sviluppo delle attività giovanili attraverso una progettazione partecipata di iniziative che vedono i giovani protagonisti sia nelle fasi di ideazione che in quelle di realizzazione. L’idea è quella di promuovere un cambiamento all’interno della comunità giovanile partendo dai bisogni del territorio.