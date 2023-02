Lo chef savonese Massimo Biale parteciperà alla ‘Malaysia Culinary World Cup’ come giudice: “Onorato di rappresentare qui l’Italia”

Savona/Malesia. Lo chef savonese Massimo Biale parteciperà alla Malaysia Culinary World Cup, la coppa del mondo della cucina che si svolgerà all’interno del World Trade Center (WTC) di Kuala Lumpur in Malesia e che vedrà impegnati più di 700 cuochi provenienti da tutto il mondo, che si daranno battaglia in 65 categorie tra pasticceria, cucina vegetariana, sculture realizzate con la frutta o con il burro e tante altre.

Saranno tre giorni di avventura, dal 21 al 23 febbraio; per il vincitore, la prima coppa del mondo di questo campionato che entrerà nel Guinness World Record. In tutto questo, lo chef savonese di nascita, nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella, non nuovo a queste avventure – nel 2015 in Tunisia rappresentò l’Italia ai Campionati del Mediterraneo conquistando il podio, mentre nel 2019 a Washington gli venne assegnato il Premio Eccellenza Italiana in Arti e Mestieri – rappresenterà ancora una volta l’Italia, chiamato dal presidente della federazioni cuochi malese, a far parte della giuria internazionale composta da 120 giudici provenienti da tutto il mondo.

A tal proposito, il presidente dei cuochi malesiani, lo chef internazionale Arthur Lim, oltre ad aver nominato Massimo Biale ambasciatore della cucina malesiana in Italia ha avviato con lo chef Simone Falcini, presidente dell’Associazione Italiana Cuochi, di cui Biale è consigliere nazionale, una serie di accordi internazionali di interscambio culinario tra l’Italia e diversi Paesi del sud est asiatico.

Massimo Biale, in passato chef del Capo di Stato Maggiore della Difesa e delle più alte cariche della nostre forze armate, nonché chef di Casa Italia alle Olimpiadi di Rio 2016, intervistato, ha dichiarato: “Sono veramente onorato di poter, ancora una volta, rappresentare il mio Paese in terra straniera anche se come giudice e, di conseguenza, non potrò portare l’Italia sul tetto del mondo, ma vedrò di mettermi in luce anche dall’altra parte della barricata”.