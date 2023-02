Liguria, altra giornata difficile per gli automobilisti sulle autostrade: code e disagi

Liguria. Anche questo giovedì è iniziato in salita per gli automobilisti sulle autostrade liguri. Sono già diversi, infatti, i chilometri di code sparsi su A10 e A12.

In A10, coda di 1km tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, causa lavori. Coda di 1km anche tra Borghetto e Albenga, sempre in direzione Francia, causa cantieri.

Ancora in A10, coda di 2km tra Voltri e Arenzano, in direzione Francia e coda tra Varazze e Celle Ligure, entrambe per lavori. In direzione Genova, coda di ben 4km tra Varazze e Voltri.

Sulla A12, infine, al momento si registra una coda di circa 2km tra Recco e Rapallo, causa cantieri.