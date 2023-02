L’istituto comprensivo Savona 2 vince il contest dedicato ai libri e alla lettura

L’IC Savona 2 riceve un nuovo premio per il suo costante impegno a favore della lettura. All’interno della campagna #ioleggoperchè, l’IC Savona 2 di Savona, è stato selezionato da un’apposita commissione e ha vinto un premio di 1000 euro per l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica.

Il dirigente scolastico Armandino Memme e i docenti impegnati sul fronte dell’educazione alla lettura si dicono pienamente soddisfatti del risultato ottenuto.

E’ stato realizzato, da alunni e docenti della secondaria di primo grado, un grande pannello formato da due ali composte da tante piume colorate dai ragazzi: le grandi ali sono in tema con lo slogan del contest.

“I libri ci aiutano a crescere, ci affiancano nel capire meglio il mondo di oggi e la nostra società. Invitiamo queste scuole a raccontare il loro punto di vista e la loro esperienza su come i libri e la lettura possano essere occasioni per aprirci al mondo, possano ispirarci nel costruire un futuro più inclusivo” l’invito per il concorso.

Presso l’istituto savonese è, inoltre, alla sua quarta edizione il progetto Scuola di carta, già premiato in occasione del Maggio dei libri 2020, che vedrà ospiti presso l’istituto stesso numerosi autori di letteratura per ragazzi di fama nazionale.