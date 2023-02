Letimbro, idee chiare per Giovanni Molinari e Stefano Mencacci: “Nel girone di ritorno faremo sicuramente meglio”

Savona. Secondo pareggio in campionato per la Letimbro che, a differenza dell’andata, quando venne sconfitta a domicilio, sabato è riuscita a fermare la Spotornese. La partita ha rischiato di essere condizionata dall’espulsione di Bozzo al 26°, ma i gialloblù non hanno perso la testa. “Siamo stati bravi a soffrire, con l’uomo in meno dall’inizio è stata dura, per un rosso un po’ così” afferma Giovanni Molinari.

“Siamo riusciti a gestire la situazione, siamo andati sotto, poi per fortuna siamo stati bravi a sfruttare le uniche occasioni che abbiamo avuto – analizza il centrocampista – Peccato, potevamo portarla a casa, ma come al solito abbiamo preso gol su calcio piazzato”.

“Siamo contentissimi, è un punto che ci porta coraggio e ci dà la forza di andare avanti. Adesso testa alla prossima partita” sono le parole di Stefano Mencacci, esterno offensivo leva 2003, che è arrivato alla Letimbro nella sessione di mercato di dicembre. “Sono contentissimo, mi hanno accolto alla grande, finalmente ho ritrovato la voglia di giocare e di soffrire per la squadra.”

Contro la Spotornese sono andati a segno, per la prima volta in questa stagione, Rossetti e Molinaro. “Incredibile – scherza Giovanni -. Infatti oggi è la giornata in cui poteva succedere di tutto, la sforbiciata di Rossetti è l’emblema. Volevo sbloccarmi in campionato, è stata dura: quest’anno gioco un po’ più indietro quindi non ho avuto grandi occasioni, oggi è andata bene”.

La classifica non rende giustizia ai gialloblù, che occupano solamente la quartultima posizione. “Forse siamo bravi a soffrire perché contro le squadre un po’ più forti ce la caviamo sempre bene e riusciamo a fare buoni risultati. Quando invece si tratta di fare la partita con chi sta sotto di noi, a volte siamo stati sfortunati, ma in questo girone di ritorno puntiamo a fare tanti punti” conclude Molinari. “Sarà un girone diverso, questo è poco ma sicuro” gli fa eco Mencacci.