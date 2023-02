Legino, Pastorino soddisfatto per il pari con la Carcarese: “Portato via un punto da un campo difficile”

Carcare/Savona. “Abbiamo portato via un punto da un campo difficile, dove hanno ceduto anche squadre di alta classifica”. È soddisfatto il portiere del Legino Daniele Pastorino per il pari ad occhiali ottenuto al Corrent nel match contro la Carcarese che definisce “un’ottima squadra”.

“Soddisfazione – dice – anche per aver chiuso la partita con la porta imbattuta”. Suo, infatti, l’intervento che ha impedito ai biancorossi di passare in vantaggio: era il 66’, Brignone ha fatto partire il mancino dalla distanza, Pastorino è volato e l’ha tolta dal sette.

Un pareggio, quello conquistato in Valbormida, che permette ai verdeblu di guadagnare un punto importante in ottica salvezza, considerando le sconfitte subite dalle inseguitrici Campese, Ospedaletti e Golfo Dianese, squadre con cui il Legino (ora 12°) condivide la zona play out. Un punto inoltre che consente ai ragazzi di Tobia di avvicinarsi al Bragno, ora distante solo due lunghezze. “Con questo pareggio abbiamo mosso la classifica – commenta Pastorino – a questo punto della stagione ogni partita è importante portare a casa dei punti e dovremmo farlo anche domenica”.

Il prossimo turno, infatti, uno scontro salvezza attende il Legino che ospiterà al Ruffinengo la penultima Golfo Dianese: “Giochiamo in casa, sarà importate partire forte e portare a casa i tre punti”, conclude il numero uno verdeblu.