Legino, Macagno guarda al futuro con fiducia: “Cresciuti tanto, affronteremo Praese e Pietra consapevoli dei nostri mezzi”

Savona. Otto partite per poi poter delineare il bilancio di un’intera stagione. È un Legino in grande crescita quello visto in campo domenica contro il Celle Varazze di mister Monteforte, una squadra finalmente serena e sicura dei propri mezzi come dichiarato da Fabio Tobia. Le difficoltà palesate nel girone d’andata sembrano dunque essere state lasciate alle spalle, questo convertendo la freschezza e la spensieratezza dei giocatori più giovani in un punto di forza dell’organico verdeblù.

“I più giovani lavorano bene e con voglia – ha dichiarato Macagno nel post partita -. Si applicano, questo alla lunga fa la differenza, l’esperienza viene acquisita scendendo in campo. Tutti quest’anno hanno avuto la possibilità di giocare mettendo minuti nelle gambe, credo sia un ottimo punto di partenza per loro.”

L’attaccante del Legino è stato l’autore del gol che ha portato momentaneamente in vantaggio i suoi: “Abbiamo disputato una partita non semplice su campo difficile, questo contro una squadra attrezzata e qualitativamente forte. Non potevamo fare altro se non dare il massimo dal 1’, siamo stati bravi a sfruttare al meglio la prima occasione creata mettendo il match subito in discesa.”

Successivamente l’intervistato non ha nascosto il rammarico per aver fallito la possibilità di portare la compagine verdeblù avanti di due reti, ciò analizzando inoltre quanto fatto da lui e compagni finora: “All’inizio del girone di ritorno ci siamo detti che avremmo dovuto svoltare la stagione. Abbiamo perso tanti punti nel girone d’andata, siamo una squadra che non merita questa posizione di classifica. Adesso ci siamo ripresi bene e siamo consapevoli del nostro potenziale. Per quanto mi riguarda c’è un po’ di rammarico perchè sfruttando meglio la seconda occasione il match sarebbe potuto terminare in maniera diversa.”

Infine Macagno ha concluso guardando alle prossime partite che il Legino dovrà affrontare: “Mancano otto partite, dovremo affrontarle senza paura nonostante la caratura delle avversarie (Praese e Pietra, ndr). Adesso sarà fondamentale fare più punti possibili; la prossima gara sarà in casa, proveremmo a trarre vantaggio dalla possbilità di scendere in campo al Ruffinengo. Affrontiamo le partite sereni e consapevoli del fatto che siamo cresciuti tanto.”