Le risate di Geppi Cucciari, il Carnevale, la musica e gli appuntamenti teatrali: ecco cosa fare questo fine settimana nel savonese

Savonese. Il Carnevale tra Loano e Varazze, il teatro, la musica e il divertimento all’aria aperta. Tanti gli eventi che faranno divertire e riflettere questo weekend nel savonese. Scopriamoli insieme.

AL TEATRO MORETTI DI PIETRA LIGURE OSPITE LA COMICA SARDA GEPPI CUCCIARI

Questa domenica ci sarà un super ospite al teatro Guido Moretti di Pietra Ligure. Sul palco salirà la comica Geppi Cucciari che intratterrà il pubblico con lo spettacolo “Perfetta”. La serata sarà caratterizzata da un esilarante monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo.

A LOANO IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Domenica divertimento assicurato per i bambini a Loano. Continua infatti l’edizione 2023 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il 5 febbraio in piazza Massena si terrà il “Carnevale dei Bambini”. Il pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 con giochi, balli, animazione a cura dei “Matti da Legare” e, in chiusura, una dolce merenda per tutti.

A FINALE POMERIGGIO MUSICALE CON “DI DANZA IN DANZA”

Sabato 4 febbraio si terrà il settimo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. All’Auditorium di Finalborgo “Di danza in danza”, spettacolo composto da musiche di danza multietniche: la tradizionale tarantella e il classico valzer verranno affiancati da balli in un rapido e variegato succedersi di impasti timbrici e ritmi arditi. Danze da tutto il mondo per “mostrare” al pubblico un quadro musicale classico variopinto con riferimenti anche a musiche che hanno segnato lo stile e la storia della metà del XX secolo. Si esibisce l’ArmoniEnsemble piano trio, composto da Palma di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte.

AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA LO SPETTACOLO “LE DONNE IN TEATRO”

Altro spettacolo di teatro a Quiliano. Sabato 4 febbraio al Teatro Nuovo di Valleggia ad attendere il pubblico un interessante spettacolo intitolato “Le donne in teatro”. L’appuntamento, consigliato a un pubblico adulto, è a cura della compagnia “Gli Zanni”. L’autore alla regia è Nino Manitto.

IL CARNEVALE A VARAZZE

Domenica il Carnevale arriva anche a Varazze. Alle ore 15 spazio al “Carnevale sul colle di San Donato”, a cura Confraternita e Associazione Culturale San Donato, con premiazione delle maschere più belle. Ci sarà anche il mercatino del vintage “Antiquites” lungo il controviale Nazioni Unite per tutto il giorno, a cura del Consorzio La Piazza di Savona.

L’ANNIVERSARIO DI NIKOLAYEWKA E IL MERCATINO AD ALBENGA

Questo fine settimana tanti eventi anche ad Albenga. Sabato ci sarà il mercatino dell’artigianato in via IV Novembre, mentre alla sera appuntamento al teatro Ambra con ‘Panico ma rosa’. Si tratta di un diario del tempo sospeso, spettacolo scritto e diretto da Alessandro Benvenuti. Il giorno dopo, domenica 5 febbraio, si celebrerà l’80esimo anniversario della battaglia di Nikolayewka. Qui i dettagli.

ALLE OFFICINE SOLIMANO LO SPETTACOLO “TATA MARI'”

Domenica 5 febbraio altro appuntamento a teatro, questa volta a Savona. Alle ore 17 andrà in scena “Tata Marì”. Lo spettacolo della Compagnia Cattivi Maestri si terrà alle Officine Solimano. Una volta seduto sulle poltrone, il pubblico conoscerà Tata Marì, colei che è in grado di far ridere, sospirare, sognare chi la incontra. Si tratta di uno spettacolo allegro e malinconico in cui la figura della tata ispirata all’amata Mary Poppins – capace di mischiare il reale con l’irreale in un mondo che si muove tra regole ben precise – viene esaltata dalle canzoni del Trio Lescano e da ambientazioni video che spaziano dai quadri di Russeau il Doganiere a “Viaggio sulla luna” di Georges Melies.

IL CARNEVALE AL PARCO ASINOLLA

Anche al parco Asinolla di Pietra Ligure si festeggia il Carnevale, ma all’insegna della natura e degli animali. In particolare, sabato 4 febbraio, oltre al servizio della “Ciucoteca”, il doposcuola dedicato all’outdoor, nel pomeriggio ci sarà un laboratorio ludico chiamato ‘Creiamo la nostra maschera’. Anche domenica un laboratorio ad hoc: è in pieno clima carnevalesco ‘Dalla natura creiamo i coriandoli’. La festa di Carnevale sarà poi nel pomeriggio con il Battesimo della Sella in maschera e tanto altro divertimento. Qui i dettagli.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.