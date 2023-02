Le ballerine dell’Accademia di Savona ospiti del docu-reality con Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito

Savona. Le giovani ballerine dell’Accademia di Savona nella prima puntata della nuova stagione di “Quelle Brave Ragazze”, il docu-reality con Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito, in onda per tutta la settimana su SKY 1, Sky Go e TV8.

L’episodio è ambientato ad Montecarlo, ad accogliere le tre protagoniste nel Principato l’etoile Lorena Baricalla che ha fatto gli onori di casa nel momento culminante della puntata, il gran finale con un evento prestigioso che ha dato per festeggiare il loro arrivo. Artista di Monaco di rilievo internazionale per i tour in 35 paesi nel mondo Lorena Baricalla, oltre che prima ballerina, è anche cantante lirica ed attrice e come Master of Ceremonies in 5 lingue presenta grandi eventi internazionali. Era quindi la figura ideale per accogliere le Brave Ragazze sul Red Carpet e per condividere con loro un momento di glamour e di eleganza.

Ed è grazie a Lorena Baricalla che le giovani ballerine dell’Accademia di Savona hanno potuto esibirsi in questo prestigioso evento. Infatti grazie ad una audizione interna hanno potuto accedere al corpo di ballo della PromoArt Monte-Carlo Production ed avere questa importante esperienza professionale televisiva su Sky filmata a Montecarlo. È cosi che a Greta Patrone, già da anni nel corpo di ballo della PromoArt che l’ha portata in numerosi tour in Europa, si sono unite le giovani leve in formazione professionale presso l’Accademia ed ora alla loro prima esperienza professionale in televisione nazionale italiana: Lara Strassera, Vittoria Borda, Elisabetta Cortese e Sara De Gregorio.

Hanno danzato il famoso Cancan in stile Belle Epoque raccogliendo grande successo ed applausi per la loro bravura da Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito che si sono unite a loro nel gran finale.

L’evento ripreso dalle telecamere della trasmissione “Quelle Brave Ragazze” è stato realizzato nello scenografico Blu Gin del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, uno degli hotel più belli di Monaco. Lorena Baricalla ha accolto le Tre Ragazze sul Red Carpet sotto ai flashes dei fotografi. Poi, fra coppe di champagne hanno chiacchierato insieme con entusiasmo per il loro bell’incontro.

Era presente un parterre di ospiti di rilievo: dall’Ambasciatore di Monaco Giulio Alaimo e Signora, al mondo della moda con Silvia e Stefania Loriga del brand Eles che ha vestito Lorena Baricalla in questa occasione, alla stylist ed organizzatrice di sfilate Flavia Cannata, al mondo delle automobili con Giorgio Stirano, o della danza con gli etoiles Thierry Sette e Roland Vogel ora maestri all’Accademia di Monte-Carlo.

Le giovani ballerine savonesi hanno fatto parte di questa prima puntata di lancio della seconda stagione del programma che mostra i luoghi più noti del Principato ed alla quale hanno partecipato personalità di spicco di Monaco, capaci di trasmetterne lo spirito: Lia Riva che ha addirittura messo a disposizione delle Brave Ragazze il mitico motoscafo Acquarama del padre, l’Ingegner Riva creatore dello stesso, ed ha dato loro il benvenuto nel noto Tunnel Riva. Stephane Richelmi, campione del mondo di Formula 2 le ha invitate su 3 macchine da corsa storiche per fare il giro del Gran Premio di Formula 1 mentre Anthony Rinaldi, campione olimpionico di bobsleight nella squadra del Principe Alberto e discendente dell’ultima famiglia di pescatori di Monaco ha portato loro ostriche sopraffine nella villa in cui alloggiavano. Jean-Marie Conterno le ha invece accompagnate al Cambio della Guardia a Palazzo raccontando loro la storia dei Principi di Monaco.

La puntata è stata sfavillante e mozza fiato fra tour in elicottero, in barca ed in auto da corsa per poi terminare all’evento finale che l’etoile Lorena Baricalla ha dato proprio in onore di Quelle Brave Ragazze e che si è concluso fra gli applausi per il Cancan delle nostre giovani ballerine.